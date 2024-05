Absuelto un joven de O Valadouro acusado de violar a una compañera de residencia

La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de absolver a un joven de O Valadouro, P.V.P., que fue juzgado por delito de agresión sexual con penetración contra una chica con la que compartía residencia de estudiantes en A Coruña. La Fiscalía reclamaba una pena de ocho de prisión.

La acusación partía de unos hechos sucedidos en 2021 en el centro de estudiantes en el los dos residían. Entonces él tenía 20 años y ella, 17. La sentencia considera probado que ambos mantuvieron relaciones sexuales completas en la habitación del joven, donde pasaron la noche juntos. En estas circunstancias, argumenta la Audiencia, eran "las declaraciones de la víctima la prueba principal con la que contamos", dado que el joven mantuvo en todo momento que las relaciones fueron consentidas.

La chica, sin embargo, fue variando su versión en función de a qué amigos y amigas se lo contaba. Según dijo, "ese día le había pedido al acusado para cargar su ordenador en la habitación de él porque ella no tenía cargador, lo llevó y volvió después de cenar para recogerlo, momento en que el acusado le preguntó si se quería quedar a dormir, accediendo ella. Estaban en la cama viendo una película e instantes después comenzó a besarla, a lo que accedió y se levantó a cerrar con llave. Pero como continuó tocándola se opuso porque no quería continuar. Pero él siguió, la sujetaba, le tapó la boca, le sacó la ropa, se desnudó él también y después la penetró vaginalmente. Ella estuvo llorando largo rato y luego se quedó dormida hasta la madrugada, cuando aquel abrió la puerta y abandonó la habitación la amenazó con contar lo sucedido a todos, por lo que le dijo que tenía que volver al día siguiente a la hora del recreo, por lo que volvió a la habitación del acusado al día siguiente, pero solo en ese tiempo concreto y no recuerda que volviese otras veces ese día".

Sin embargo, cuando comentó lo sucedido con una de sus amigas, que testificó en la vista, simplemente le dijo que habían mantenido relaciones sexuales. No fue hasta la noche posterior cuando, hablando con otro grupo de amigos, aseguró que la habían violado.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de A Coruña también destacan que "la amenaza de que iba a contar a todo el colegio lo acontecido no resulta creíble". Y es que la chica no solo fue vista al día siguiente entrando en la habitación de P.V.P. por las limpiadoras, sino que las grabaciones de las cámaras de la residencia recogen entradas y salidas del cuarto en más de media docena de ocasiones y a lo largo de todo el día, mientras que en su declaración aseguró que solo había regresado una vez y por miedo a las amenazas del joven. Además, siguió intercambiando mensajes con él con aparente normalidad.

Por último, "el informe forense y de reconocimiento ginecológico, además del examen correspondiente, lo único que refiere es una equimosis en la rodilla y dolor a la palpación en la región occipital derecha".

Ante esto, la Audiencia coruñesa acoge la tesis de la defensa, ejercida por el abogado lucense Juan Carlos Fernández López Abad, y concluye que "lo que resulta claro, por admitido, es que mantuvieron relaciones sexuales, si bien no puede entenderse acreditado más allá de toda duda razonable que no fuesen consentidas. En consecuencia procede la libre absolución del denunciado".