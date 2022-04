Absuelto el hombre que arrastró a su perro atado a la bola de un todoterreno

El juzgado de Mondoñedo absolvió de un presunto delito de maltrato animal al hombre que circuló con el perro atado a la bola de su todoterreno al considerar que no existían pruebas suficientes para condenarle y que no existió intencionalidad de hacer daño al can.

La abogada de la Asociación Nacional de Animales con Derechos y Libertad (Anadel), Albina Flórez, llevó el caso al juzgado al considerar que el vecino de Lourenzá había maltratado al perro. La escena fue grabada por una persona que la presenció, denunció los hechos y se hizo viral. Anadel solicitó que la retirada de las armas para el autor, la licencia de caza y la inhabilitación para la tenencia de animales por un periodo de un año.

El órgano judicial consideró que los elementos para condenar al hombre no eran suficientes y el colectivo denunciante tampoco pudo hacer una prueba pericial que demostrase que el animal había sufrido daños, como aseguraba.

Al no existir posibilidad de recurso, la Xunta es la única que puede sancionar al hombre por incumplir la normativa de protección animal, lo que comportaría una multa de entre 501 hasta 5.000 euros.