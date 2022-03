Absa cree que el Gobierno provoca el colapso con "su inacción total"

La gestora de la lonja de Burela criticó este viernes el colapso que está provocando el Gobierno central con su "inacción y abandono total" del sector primario ante el paro del transporte que ya está generando desabastecimiento de suministros y alimentos básicos en los supermercados, como el pescado o la leche.

El gerente de Armadores de Burela (Absa), Miguel Neira, indicó que varios barcos que tenían previsto desembarcar sus capturas en el puerto lo han tenido que hacer hoy de nuevo en el País Vasco. Se trata de mercancía desviada por carretera y que se descargó en puertos de Francia o Irlanda para su traslado a Pasajes.

"Alí polo menos tiñan transporte, pero a situación actual é caótica. Nós seguimos reclamando que se abran ventanas para dar saída aos produtos alimenticios perecedeiros, esa é a solución. Xa estamos a venres e a semana que vén virán máis barcos, hai que darlle unha solución á xente que saiu pescar hai dez ou quince días ao Gran Sol", reclama.

La actividad en la lonja burelesa es reducida, estima que del 5%. "Estamos baixo mínimos, só se subasta un pouco de peixe para as peixerías da zona das poucas embarcacións de baixura que saen faenar, porque a capacidade de absorción na Mariña é limitada, pois a maioría do peixe vai para a gran distribución ou os mercados centrais, pero esa posibilidade hoxe non existe", constata Neira.

Miguel Neira: "Penso que non se lle deu a importancia que debía a este paro e están conseguindo bloquear o país"

Los puertos gallegos están siendo los más afectados en este conflicto, pues en el País Vasco alguna empresa presta servicio. "Aquí teñen medo polos danos persoais e materiais que poidan sufrir, pois non está garantida a seguridade, polo que hai que actuar para que se poida facer ese transporte, xa estamos vendo que varios convoys tiveron que dar a volta, porque non hai garantías, temos un problema de seguridade importante, que ademais está xerando u desabastecemento nos mercados de lácteos, produtos da agricultura, a gandeiría ou a pesca, os danos colaterais poden saír caros", subraya Miguel Neira.

El director gerente de Absa reitera que la capacidad de resistencia de la flota está "moi ao límite. As administracións competentes teñen que actuar xa. Penso que non se lle deu a importancia que debía a este paro, que está conseguindo bloquear o país. A situación que se pode serar aquí é grave", asevera.