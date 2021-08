Absa cerró la costera del bonito con 4,5 millones de euros de negocio

Armadores de Burela (Absa) cerró este viernes de manera oficial la costera del bonito, que generó un volumen de negocio de 4.553.000 euros, cantidad que supone 682.000 más que en el año anterior, lo que representa un incremento del 17%, porcentaje de subida similar al que se produce al comparar los kilos de pescado alijados en la lonja burelesa, que sumaron 1.137.000, es decir, 173.000 más que en 2020.

El precio medio del atún blanco se mantuvo en cuatro euros, lo que permitió una mejoría de los datos con respecto al año pasado, campaña que Absa consideró como la segunda peor costera de la historia. El ligero aumento de este año está lejos del objetivo que se había marcado la gestora de la instalación, que aspiraba a alcanzar las 1.500 toneladas, con las que esperaba moverse en el entorno de los seis millones de euros.

El director gerente de Absa, Miguel Neira, señala que la comercialización en Burela fue complicada, porque "desde comezos de xullo o bonito estivo moi metido no golfo de Vizcaia, cerca dos portos vascos, o que xogou en contra nosa, ao ter os barcos un maior traxecto, sendo en cambio máis fácil para eles descargar aló".

Pese a ello, la lonja burelesa recibió las descargas de 60 embarcaciones de todo el Cantábrico, una cifra parecida a la del ejercicio precedente. Absa agradece que confiasen en el puerto para comercializar sus capturas al ser una referencia en la pesquería.

La instalación pesquera de Burela acogió 215 subastas frente a las 168 del año pasado, debido a que el ritmo de capturas fue mayor al encontrarse el bonito más cerca de la costa, esto permitió acortar las mareas. Para Neira también es síntoma "do bon estado do recurso", cuyo TAC se incrementó en un 12,5%, un alza "escasa" que no posibilitó la prolongación de la campaña, que todavía acabó tres días antes que la de 2020.

FINAL AMARGO. "A sensación non é boa, acabamos cun mal sabor de boca porque o bonito desaparece do mercado moi cedo, no momento de maior calidade, habendo abundancia no caladoiro e demanda no mercado, cando o prezo acompañaba. Iso significa que existe rendibilidade, pero non ten sentido abandoala para dirixirse a outras especies en peor estado, cando seguindo permites que descansen", resume.

La desazón aumenta al comprobar que "prívase ao mercado dun produto de calidade, sano e pescado con artes selectivas, e agora chegarán capturas feitas con artes dañinas para a conservación dos stocks, onde prima a cantidade fronte á calidade. Pérdese unha oportunidade de seguir comercilizando bonito extraído con artes sostibles, é unha mágoa que a limitación das cotas impida alongar a campaña", señala.

Diferentes flotas del caladero nacional y el palangre de superficie dependen de la costera, durante la que la colaboración de la Consellería do Mar permitió identificar con una etiqueta esas capturas respetuosas y realizadas con anzuelo, cacea o curricán.