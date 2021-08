Absa cerrará la costera del bonito con un ligero aumento de kilos y negocio

Armadores de Burela, la sociedad que gestiona la lonja de ese puerto, espera cerrar la costera del bonito con un ligero incremento en cuanto a kilos subastados y volumen de negocio con respecto al ejercicio anterior. "Vai haber un lixeiro incremento, pero non o que desexariamos", reconocía el viernes el director gerente de Absa, Miguel Neira, quien destaca la importancia de esta especie para el puerto, pero también para los pescadores, comercializadores e incluso las conserveras, dado que el atún blanco capturado por la flota mariñana con artes de pesca selectivas y uno a uno, supone "un plus de calidade".

Esa leve subida será posible a pesar de que la campaña de este 2021 será tres días más corta aún que la de 2020, año en que ya se había acortado su duración al agotarse las cuotas disponibles también en el mes de agosto, en concreto el día 21. El cierre será en esta ocasión en la medianoche del domingo 16, aunque será posible comercializar las últimas capturas en los tres o cuatro días siguientes, por lo que las cifras definitivas se conocerán la próxima semana. La plataforma tecnológica Pescadegalicia contabilizaba hasta este viernes 939.659,30 kilos descargados en la lonja burelesa, cuya comercialización reportó 3.783.380,43 euros, con un precio medio de 4,03 euros.

Miguel Neira señalaba que "estámonos acostumando a que remate en agosto cando por cantidade de peixe e pola situación do recurso podería alongarse. Estamos quitando do mercado o bonito español e privando ao consumidor de desfrutar dun produto de calidade no seu mellor momento. O mercado quedará para as flotas de Irlanda e Francia que usan artes de pesca que non se parecen ás nosas, son máis destrutivas e causan un maior impacto sobre o medio mariño, priman a cantidade fronte á calidade. Ademais, levan un control menos rigoroso que o español". Esos países disponen de sus propias cuotas que posiblemente pescarán a partir de ahora y tratarán de vender en puertos españoles beneficiándose de su mercado.

El director de Absa señala que "dá un pouco de mágoa parar estando no mellor momento de capturas e prezo. A súa continuidade sería boa para todos os compoñentes da cadea pesqueira". Neira subraya que "é o cuarto ano que acaba en agosto estando o stock nun bo estado".