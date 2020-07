Los alumnos de la Abau que están confinados no saben si harán los exámenes

Los alumnos de la Abau que están confinados aún no saben si harán los exámenes. Varios padres de alumnos que tienen que hacer la prueba de acceso a la universidad (Abau) la próxima semana pero que se encuentran en situación de confinamiento debido al brote de coronavirus en la comarca mariñana mostaron a este diario su preocupación debido a que no tienen ninguna noticia al respecto de qué sucederá con los jóvenes que, en principio, no pueden salir de sus casas bajo ningún concepto.

Este diario trató de obtener información al respecto tanto de la Consellería de Educación como de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), que es la que se encarga directamente de la organización de la Abau, sin que pudiera obtener ninguna respuesta al respecto.



CIG. En la jornada de este sábado el sindicato CIG Ensino emitió un comunicado sobre este asunto en el que exigía "que se respecten os seu dereitos a realizar o exame, e se promovan todas as medidas necesarias para que así sexa". También indicaron: "Non podemos máis que criticar a falta de previsión da Consellaria de Educación no que respecta ás súas obrigas para co profesorado e alumnado, o que implica a constante improvisación". También pidió que en los exámenes se extreme la seguridad.

VIVEIRO. La prueba se hará del 7 al 9 de julio en el IES Vilar Ponte de Viveiro a 305 alumnos y alumnas. Debido al incremento de candidatos respecto a otras ocasiones y las condiciones de seguridad y distanciamiento, que es necesario tomar debido a la Covid-19, personal municipal del Concello de Viveiro trasladó 190 mesas y sillas al pabellón polideportivo. Además, el Concello acondicionará una zona para los padres.