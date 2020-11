A Xunta, disposta a intervir Alcoa se "todas as vías" se esgotan

O vicepresidente segundo da Xunta, Francisco Conde, asegurou que o Goberno galego "ten claro" que en caso de "situación de non retorno" co despedimento de máis de 500 traballadores da fábrica de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), deberase proceder a unha intervención.

No entanto, avogou por que, antes diso, se esgoten "todas as vías desde o punto de vista legal e xurídico" para reverter o expediente regulador de emprego (Ere), que será obxecto dun xuizo no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) o próximo 3 de decembro; á vez que lembrou que aínda hai man tendida para que a multinacionalidad acceda á venda a Liberty House.

Todo iso manifestouno Francisco Conde durante unha entrevista concedida este domingo a Radio Nacional e recollida por Europa Press, na que se reafirmou en que se Alcoa "se segue opoñendo" a todas estas solucións, "chegará o momento da intervención".

Pero iso sería, matizou o tamén conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, unha vez celebrado este xuízo no que espera "que se poida atender á reclamación dos traballadores e se poida impugnar o Ere", un asunto no que a Avogacía do Estado e a Asesoría Xurídica da Xunta "traballan conxuntamente".

"Os traballadores teñen a dúas administracións defendendo os seus dereitos e non imos deixar, loxicamente, ningunha físgoa para que se logre ese obxectivo final de garantir o mantemento do emprego e da actividade", sentenciou Conde.

A SANIDADE, UNHA "PRIORIDADE". Noutra orde de cousas, o vicepresidente económico da Xunta recoñeceu que a pandemia da covid-19 deixa a Galicia "nun momento moi complicado" desde o punto de vista sanitario, que é a "prioridade", xunto coas consecuencias que leva "no ámbito económico".

As axudas aos sectores máis golpeados pola pandemia mobilizarán 80 millóns de euros

Neste contexto, recalcou que o Executivo galego xa "está a pór en marcha" liñas de axudas de "rescate" cara a autónomos, pequenas e medianas empresas e hostaleiros, por un total de 80 millóns de euros "que tentan chegar aos que máis o precisan". Para lanzar estas subvencións, Conde defende que "hai unha coordinación moi construtiva e moi positiva" tanto cos sindicatos como coa Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Ao fío disto, prometeu que "de forma inmediata" durante este mes de novembro se porán en marcha tanto as axudas directas aos sectores como os préstamos "con tres anos de carencia" para os afectados "que teñen máis problemas para acceder" aos avais do Instituto de Crédito Oficial (ICO).

"O máis importante é que teñen que saber todos eses sectores é que non imos deixar de identificar calquera axuda directa que lles permita afrontar esta situación de seguridade", subliñou.

ORZAMENTOS QUE "ESTÁN PECHANDO". Acerca dos orzamentos da Administración autonómica para 2021, Conde informou de que aínda se "están pechando", pero non pasou por alto o aumento do 15 por cento do teito de gasto que foi aprobado no Parlamento, o que "permite incrementar" os investimentos.

Preguntado sobre en que departamentos repercutirá esta subida, recoñeceu que "unha parte moi significativa" estará dedicada ao ámbito sanitario e asistencial, así como ás políticas de carácter social. "E en terceiro lugar, no ámbito económico, para garantir e sentar as bases dos máis necesitados do impacto directo, pero sobre todo pensando tamén na recuperación", apostilou.

A Xunta espera aproveitar os fondos europeos para "consolidar a recuperación"

Así mesmo, explicou que a Xunta conta con aproveitar os fondos europeos de reconstrución que cheguen a Galicia "para consolidar a recuperación" e "non só garantir a creación de emprego, senón identificar actuacións e iniciativas vinculadas á dixitalización e á transición enerxética". Neste sentido, o Executivo galego xa identificou ao redor dun centenar de proxectos que pretenden mobilizar uns 9.000 millóns de euros.

Para a repartición dos estes fondos, Conde insistiu en reclamar ao Goberno de España uns criterios "que non respondan a decisións de carácter territorial", senón que sexan "transparentes", que permitan unha competición en "igualdade de oportunidades" e que "primen proxectos de calidade".

O vicepresidente económico da Xunta tamén defendeu que a repartición garanta unha "cohesión" entre territorios, é dicir, que teñan en conta a "transición industrial, a renda per capita e o reto demográfico".

INICIATIVAS PÚBLICO-PRIVADAS. En definitiva, tal e como resumiu, que sexan uns fondos "que permitan non só desenvolver políticas públicas senón, sobre todo, iniciativas público-privadas que, a través da colaboración das empresas, permitan crear emprego".

Para este labor, Conde dixo, na entrevista en Radio Nacional, que espera contar coa colaboración da oposición —BNG e PSdeG— para poder "acertar". "O Goberno (galego) non ten outra vocación que identificar os proxectos tanto públicos como privados que nos permitan xerar emprego", asegurou.

Por iso, coa comisión de reactivación xa en marcha no Parlamento de Galicia, o vicepresidente desexou que as súas conclusións poidan estar listas "canto antes" e que este órgano achegue "realismo e, sobre todo, consenso e acordo" con respecto ás propostas que permitan afrontar os retos que deixa a pandemia