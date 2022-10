A por la mejor miel

La Feira do Mel de O Valadouro anota otra edición de notable afluencia y con buenas ventas en los puestos de los productores, pues fueron muchas las personas que se acercaron a Ferreira en busca de la miel local, conocedoras de su calidad y de que es un excelente aliado para afrontar el invierno venidero.

"Penso que tivemos máis xente que outros anos", destacaba el concejal de Cultura, Eduardo Chao, sobre una cita centrada en el mercado, con medio centenar de puestos de distintos productos, pero en la que también tuvieron "moito éxito" las actividades infantiles, como el taller de elaboración de quesos, para el que se agotaron las plazas, o los que realizaban Os Bolechas para dar a conocer las abejas y su importancia más allá de la producción del oro líquido. Las degustaciones gratuitas de batidos con mezcla de frutas, yogur y miel, o de filloas con miel también fueron muy bien recibidas, al igual que los sorteos de productos donados por los puestos, como "tarros de mel, embutidos ou castañas".

Visitantes de la feria, entre las casetas. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Entre los once puestos de venta, la mayoría de O Valadouro y Alfoz, estaba el de Marifé Sixto, de Mel O Trobo, que es una de las habituales en la cita. "As vendas son máis ou menos iguais que o ano pasado, pois esta feira está bastante asentada e todos imos tendo os nosos clientes e outros que imos facendo", comentó.

Asistentes a la Feira do Mel de O Valadouro. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Los apicultores estuvieron de acuerdo en vender el tarro a diez euros, al igual que en los últimos cuatro años, pues consideran que "é un prezo razoable. Todo sobe pero nós non imos subirlles o prezo aos nosos veciños, que son os que nos compran; temos que axudarnos uns a outros".

La producción este año fue algo más escasa, pues "agosto foi moi chuvioso" y tras la espléndida floración del eucalipto las abejas "non puideron saír traballar e comían do que había na casa". Sin embargo la calidad "sempre é boa. No Valadouro temos unha localización privilexiada", destacó.

Las actuaciones del grupo tradicional Amado Lar y, como colofón, de Carapaus, pusieron el toque musical a la cita.