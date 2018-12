ANÁLISE ► 'Trote', a película de Xacio Baño

O venres ás once da noite fun ver Trote, na que penso que foi estrea mariñana da película de Xacio Baño. Só por iso, polo cine dun veciño de Xove, xa me apetecía estar alí, pese ao escepticismo da persoa que me acompañaba e que prefería unha caña en Covas. Eramos catro e o Toblerone na sala 2 dos Cines Viveiro, onde pasan filmes que non entran no considerado circuito comercial cinematográfico. Tamén hai que aplaudirlles outro tipo de espectáculos musicais minoritarios e mostrar a xente que empeza, o cal lle da máis valor á súa cinefilia.

Xacio Baño bótase ás longametraxes para remexerlle as tripas e o cerebro á xente en lugar do simple entretemento, outro punto ao seu favor pero esperaba unha película turbadora, quizás cun remate ou mensaxe final directa. Non o atopei, demasiado aberto a pesar da habilidade para manter a tensión cos pequenos detalles da vida nunha aldea das nosas. Á volta de cada escea parece inminente a treboada vital; iso non ocorre, o veleno e a tensión case muda entre os protagonistas atravesa o aire sen chegar a matar a ninguén. Están marcados pola vida, si, coma os cabalos, pero o devalar da cinta conxela as cousas á maneira antiga en que se resolvían antes nas familias de aldea. Podremia e verbena.

Gustoume a fotografía -o soído non tanto, a pesar de que os gaiteiros soan fantasticamente nunha das esceas-, agradoume ese ambiente húmido e foliano que xa descubrira hai ben tempo en "O cadaleito" do ribadense Rodríguez Baixeras. Seguro que aos forasteiros o viño na taza, a violencia ritual da rapa das bestas ou a asfixiante vida galega "pola antiga" lles chama a atención pero, e vou empregar palabras dalgún mestre meu, os persoaxes principais quedaron sen explicación psicolóxica máis profunda, sobre todo ao abordar conflitos e silencios familiares. Unha mina.

Penso que esa Galicia rural de Trote morreu en gran parte pero volverei ao cine de Xacio. Alguén interesado na incomunicación e co seu ollo para gravar dentro dos coches, merece a pena.