Unha gala dá comezo ao Entroido en Ribadeo

A Gala do Antroido este sábado pola noite foi o comezo das celebracións do Entroido en Ribadeo. O Teatro encheuse de inxenio, de bo humo e de moito público para darlle a benvida esta festa tradicional.

A gala estivo dedicada á música e todas as actuacións foron moi aplaudidas. Polo escenario pasaron a escola de música e danza, as charangas Aturuxo e A Choca, o grupo Adoración do Antroido, a señora Palmira ou os mesmos Pavarotti e Salomé. A coral polifónica e a banda municipal tamén estiveron presentes a través de sendos vídeos. A traca final púxoa Village People, actuación protagonizada polo equipo de goberno local.

O teatro foi engalanado para a ocasión polo obradoiro de emprego Tecendo Coidados para un evento que foi conducido polo periodista Dani Gayoso.

As charangas puxeron a nota musical polas rúas minutos antes do inicio da gala e na fin de semana tamén se está desenvolvendo a Festa do Freixó, que seguirá os días 10 e 11.

Este sábado tamén se celebra, ás seis da tarde, a gala de homenaxe in memoriam en recorda a todas as persoas impulsoras do Entroido ribadense tamén no Teatro.