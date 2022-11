Un 911 de 1983, la joya sobre ruedas de Luis Pinto

Entre las siluetas más reconocibles del mundo de la automoción está la del mítico 911. El primer y último Porsche se parecen, incluso en lo caros que son. El más barato nuevo puede costar hoy por encima de los 130.000 euros y el más caro supera los 300.000 pero entre los históricos alguno cotiza por encima de los dos millones de euros. No es el caso del Carrera 3.2 que conduce Luis Pinto, pero es una joya, quizás la más preciada de las que pudimos ver en la reciente la concentración de Barreiros porque, en buen estado como este, se pide en el mercado de clásicos entre 70.000 y 80.000 euros.

Pero no todo es dinero en los Porsche. Pinto, un reconocido restaurador con taller en Bretoña que ahora regenta su hijo Marcos, dice que lo compró también por el placer de conducir y escuchar su poderoso motor atmosférico y refrigerado por aire, de los últimos antes de que la marca introdujese los turbos y la refrigeración por agua. Le funciona todo, incluso el primigenio teléfono con cable y antena en el techo, que va junto a la palanca de cambio. Ni la radio pone con tal de escuchar el motor. También sabía de su particular conducción. Quien se lo vendió le previno: "primero mételo y apunta la salida de la curva, y después acelera".

Motor bóxer 6 cilindros 3.2 litros refrigerado por agua. D.V.

"A potencia pégate ao asento", reconoce sobre un modelo de colección que cada noche en el garaje, desde 1983, se revaloriza. Se lo compró a la concesión de Madrid donde había pasado todas las revisiones en manos de su único propietario. Los descendientes no eran de este palo y lo dejaron ir, así que Luis Pinto vendió a otro coleccionista los cinco coches que había atesorado hasta el momento (Citroën 11B de 1954, Renault 4+4 de 1956, Seat 1430 de 1977, Seat 600 de 1959 y Abarth transformado de un 600) para reunir el dinero suficiente. Está original, incluso con las llantas Fluch de 16 pulgadas que a las nuevas generaciones les parecerá poco calzado para un 911, a la vista de los actuales T o el S con las de 20-21.

Esta es otra historia, aunque con las mismas dos plazas reales de siempre en la que los tornillos de la culata siguen saliendo enteros a pesar de las décadas de servicio, prueba de una calidad que Pinto sitúa incluso por encima de Mercedes Benz.

Interior en cuero bitono. D.V.

Él es todo un especialista, con una paciencia que ya no queda, capaz de encontrar piezas para cualquier modelo por toda Europa, o reconstruir a martillo la chapa muerta. Lo hizo para muchos modelos y clientes pero este 911 es su ‘joya sobre ruedas’, programa televisivo que por cierto aprecia por su rigor.

Recuerda Luis que el primer Porsche que restauró para un cliente fue un 356, de los que buena parte de su mecánica, incluido el motor 1.7, eran de Volkswagen pero por sus manos han pasado desde un automóvil estadounidense Essex de 1928, con las llantas de madera o un tractor Land de 1920 "que arrancaba a gasolina e logo seguía funcionando con gasóleo" hasta todo tipo de Jaguar, Mercedes, BMW o los autóctonos Seat 600. "Incluso me encargaran recuperar un Fiat 1100 do ano 1950 que dicían formara parte da escolta de Franco, pero outro moi destacado, porque apenas se ve ningún xa, é o Mercedes 220 A, co interior todo de madeira".

Algún MG o un TR3 también fueron recuperados en su taller. "Hai que ser persoa co cliente, explicarlle ben como está realmente o vehículo e despois xa depende del se quere gastar máis ou menos porque o seu é desmontar todo peza a peza, con moita paciencia, como se fora empezar de novo o coche", explica. Y para hacerse con las piezas dice que las citas de clásicos en Vigo, Barcelona, Vigo y, sobre todo, en la Casa de Campo de Madrid, son muy útiles, porque a ellas acuden muchos expertos:

"A Alemaña chamas co número de bastidor e hai de todo, os holandeses tamén son moi expertos en Mercedes, en Valencia atopas moito de Citroën e 2CV, en Asturias hai algo e en Lisboa moito material", asegura.

Y sobre los Porsche actuales, convenimos que el Panamera es una gran máquina.