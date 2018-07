Entre un 66% y un 80% de los escolares portan mochilas demasiado pesadas

Entre un 66% y un 80% de los estudiantes mariñanos llevan mochilas demasiado pesadas que superan un 10% su peso corporal. Así se desprende del proyecto de investigación que llevó a cabo durante cuatro años un grupo de cinco enfermeros de la comarca en los once institutos de educación secundaria de la zona para determinar la relación entre el dolor de espalda que presentan los estudiantes y el peso de las mochilas escolares. "Decidí llevar a cabo este proyecto porque observé que llegaban a las urgencias muchos niños con dolores de espalda, un hecho que se repite en varios puntos del mundo y también aquí", explica Paloma Rodríguez Oviedo, enfermera del Punto de Atención Continuada (PAC) de Burela que dirigió el equipo de trabajo del que también forman parte Isabel Carreira, Dorotea Gómez, Anselmo Fernández y Pilar García, todos ellos enfermeros en el Hospital da Costa.

En el estudio participaron 1.668 escolares entre los 12 y los 16 años y se determinó que la prevalencia del dolor de espalda era mayor entre las niñas (41,3%) que entre los niños (21,8%), según la muestra de control. El objetivo de este proyecto también era evaluar si una intervención educativa puede ser efectiva para reducir el peso de la mochila y el dolor de espalda. "Una vez constatados los casos de dolor de espalda, se me ocurrió que haciendo una pequeña intervención por parte del servicio de enfermería se podría corregir", asegura Rodríguez Oviedo, "y hubo una buena respuesta por parte de los centros por lo que durante cuatro años estuvimos trabajando con ellos".

Los profesionales responsables del proyecto llevaron a cabo distintas intervenciones. Por un lado hicieron una encuesta a los padres con preguntas como si los niños tenían dolor de espalda, si pasaban mucho tiempo sentados o si hacían deporte; también pesaron a los niños y las mochilas que llevan, descubriendo que las niñas soportan más peso que los niños, y realizaron charlas y propuestas educativas con exposición de ejemplos prácticos, asesoramiento sobre la realización de determinados deportes, consejos sobre hábitos posturales correctos, divulgación de guías, folletos o pegatinas.

Durante el estudio, los profesionales sanitarios constataron que la intervención educativa llevada a cabo para la reducción del peso de las mochilas resultó significativamente positiva para disminuir el dolor de espalda entre los estudiantes de tercer año, ya que la prevalencia del dolor bajó en un 30% en las niñas y en un 21,5% entre los niños. Y esto a pesar de que la reducción del peso de la mochila fue poco significativa.

Por ello, los enfermeros consiguieron demostrar que aplicando algunas medidas correctoras en las aulas, "se les explicaba como llevar correctamente la mochila sin llevarla solo colgando de un hombro", explica Rodríguez Oviedo, así como educando en una buena higiene postural, por ejemplo enseñándoles a sentarse bien, y potenciando la práctica del deporte, se consigue una reducción considerable del dolor de espalda. "Una intervención sencilla de enfermería en el ámbito escolar es una manera efectiva y posiblemente coste-efectiva importante para reducir este importante problema y para prevenir problemas mayores en el futuro entre los escolares", subraya la directora del proyecto de investigación.

PUBLICACIÓN. La relevancia de este estudio de campo hizo que fuera publicado en la revista Nature, con lo que eso significa de promoción. Según recuerda Rodríguez Oviedo ya hubo una publicación anterior en la que se presentaron los datos que se obtuvieron en el primer año de trabajo y ahora se hacen públicos los datos totales de los cuatro años. "Todavía queda un tercer artículo en que se analizarán los datos del seguimiento que se hizo a un grupo concreto de niños", adelanta la enfermera, que asegura que este estudio ya se llevó a cabo hace años y que por el momento no tienen en mente desarrollar ningún otro proyecto.

Desde el Sergas precisaron el miércoles que este proyecto de investigación y su publicación a nivel internacional se puede considerar la segunda parte del proyecto de investigación sobre el dolor de espalda en adolescentes que en 2012 con el título School childre´s backpaks, back pain and a back pathologies se publicó en la revista británica Archives of Disease in Childhool.

Además el proyecto tiene concedidos dos premios, uno al mejor póster en el Congreso Nacional de Enfermería en Traumatología y Ortopedia y otro a la mejor publicación en el IX Certamen de Investigación en Enfermería.