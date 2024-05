Seis mil euros para comprar Santo Estevo do Ermo

La fundación Eira da Xoana, perteneciente a la asociación ecologista Adega, así como los colectivos Mariña Patrimonio e Irmandade Santo Estevo lanzaron una campaña de captación de fondos con la idea de adquirir una finca en la zona de Santo Estevo do Ermo. Se deciden a emprender esta acción porque en esa zona se encuentran los restos de la antigua iglesia de Santo Estevo, el cementerio que había allí y las ruinas de las cabañas de las eremitas que habitaron esa fraga durante siglos. Actualmente, está llena de eucaliptos y su intención es recuperarla, pero para ello necesitan ser los titulares de la finca.

Sobre los restos que hay en ese lugar, explican que posiblemente se trate de una zona de cronología muy antigua "que puido cristianizar un lugar previamente sagrado. Segundo a documentación conservada. Nun extremo da parcela tamén se atopa un cuncheiro onde, ademais de cunchas, apareceron ósos e cerámica medieval". Si consiguen adquirir esa finca, lo que harán será eliminar los eucaliptos, recuperar la fraga, realizar estudios arqueológicos y valorar la posibilidad de hacer una excavación.

¿Cómo hacer una donación?

Las donaciones a la fundación Eira da Xoana tienen derecho a una deducción en el IRPF para cantidades que no superen los 250 euros. Apuntan que "para beneficiarse desta dedución, ao realizar a doazón é necesario indicar o nome do doante e no concepto poñer doazón. Posteriormente, débese enviar o xustificante e mais os datos fiscais (nome e apelidos, número do documento de identidade e localidade do domicilio) á Fundación, na dirección de correo electrónico: [email protected]. A conta da Fundación Eira é ES11 2080 5034 6130 4000 7939".

Santo Estevo do Ermo es unha pequeña fraga situada cerca de San Cosme de Barreiros muy bien conservada gracias al “esforzo e traballo dun grupo de veciños asociados na Irmandade Santo Estevo.Santo Estevo é un oasis de especies autóctonas cunha rica biodiversidade tanto de fauna como de flora, incluíndo fentos pouco comúns, ameazados e vulnerables”.