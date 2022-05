A 600 metros del bus del colegio

El pleno vivariense abordó la demanda de acercar el transporte escolar al núcleo de Bustelo, en la parroquia de Santa María de Viveiro, donde vive una alumna del colegio Lois Tobío que "para utilizar o autobús ten que percorrer diariamente 600 metros", que son los que van desde su casa al cruce con la carretera provincial LU-P-6611 de Magazos a Fontecova, según denuncia el grupo independiente Por Viveiro. Desde el gobierno municipal señalaron que tienen que ser los padres los que, a través de la dirección del centro educativo, soliciten a la Consellería de Educación la modificación de la ruta.

El edil del equipo de gobierno Jesús Fernández Cal expuso que los padres trasladan a la menor "en coche" por el denominado Camiño das Laxes hasta el cruce con la carretera provincial, donde está establecida la parada del autobús escolar. "Para solicitar un cambio na ruta do bus, as xestións ante a Consellería de Educación téñenas que facer os pais da alumna antes do comezo do próximo curso a través da dirección do seu centro escolar", comentó Cal, que ante la insistencia de Por Viveiro para que el Concello demande ya a la consellería una variación de la ruta, añadió su disposición a acompañar la solicitud que hagan los padres de un escrito del Concello en apoyo a esa modificación.

El independiente Manuel Galdo ya había preguntado al Concello por el arreglo del Camiño das Laxes que sirve de acceso al núcleo de Bustelo, donde vive esta familia, titular además de una explotación ganadera, y recordaba que había en 2014 un convenio del ente local con la comunidad de montes para su arreglo pero que nunca llegó a materializarse. "A mellora do camiño, á parte de ser importante para a comunidade de montes, é totalmente imprescindible para a vivenda e tamén para a explotación gandeira, e hai que ter en conta que nesa vivenda hai unha nena que utiliza o transporte escolar e que ten que ir coller o bus a 600 metros. Isto débese corrixir", decía Galdo, reclamando un arreglo duradero de la pista.

Fernández Cal apuntó que este vial, además de servir de acceso a la citada casa y explotación, es "lugar de tránsito para camións e autocargadores de madeira que en época de choiva producen importantes danos no firme de zahorra, cousa que non sucede con tempo seco". Añadió que mantiene frecuente contacto con la familia y que se preocupa de que la pista esté "en condicións aceptables" para su actividad diaria, con arreglos como el realizado a finales del año pasado con un coste de 2.480 euros. Apuntó además que se trata de una "pista ancha, con firme de zahorra compactado, que non ten desniveis como sucede noutros lados, polo tanto se o bus non vai ata alí hai que preguntarlle a Educación, porque pasa perfectamente".

Manuel Galdo cree que si el camino es apto para el paso del bus, debe cambiarse la ruta, y pide un esfuerzo para "axudar a dinamizar a vida das parroquias".