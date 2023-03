Los 60 años de Gráficas Santiago

En 1963 Andrés López-Santos y María Luisa Santiago manejaban dos opciones para montar una librería: A Coruña o Ribadeo. Los dos provenían de Viveiro donde ella ya conocía el negocio porque sus padres tenían uno similar allí en el que se había ido bregando desde pequeña cuando les echaba una mano. Finalmente, la presencia de algunas ramificaciones de la familia en Ribadeo les hicieron decidirse por la villa ribadense. Así empezó la aventura de Gráficas Santiago, que fue evolucionando, a veces por los cambios naturales que se iban produciendo en sus dueños y otros por los que iba imponiendo la sociedad, estos últimos mucho más acusados en el último tramo de historia del negocio.

Pero de vuelta a 1963 el actual responsable del negocio e hijo de los fundadores, Andrés López-Santos Santiago, recuerda que "en aquellos años era difícil conseguir un bajo comercial, pero ellos lograron coger el traspaso de una mercería y así el 10 de marzo de 1963 comenzaba la travesía de Gráficas Santiago".

Todo era muy diferente. En aquellos momentos, por ejemplo, era normal abrir hasta las diez o las once de la noche. Andrés recuerda cómo en su casa hablaban del día de la cabalgata de Reyes, "cuando la gente no empezaba a comprar hasta que esta finalizaba, y con los niños ya en cama, se tenía abierto hasta bien entrada la madrugada".

En aquellos años, y también en décadas posteriores que se prolongan hasta hoy mismo, las librerías tenían sus liturgias. Una de las que se perdió es las novedades literarias llegaban los viernes "y había un grupo de ‘habituales’ que se pasaba toda la tarde hojeando los nuevos libros que llegaban". Junto a los libros fue también trascendental la venta de periódicos "que llegaban en los autobuses de la Empresa Ribadeo y que había que ir a buscar allí". Porque el propio Andrés admite que criarse en una librería "supone que tus recuerdos son los de la propia librería".

A lo largo de estos sesenta años por Gráficas Santiago vio cómo por sus estantes pasaron infinidad de personas y aunque lógicamente es imposible recordarlas a todas "mi madre se acuerda de la primera persona que entró en la librería, y después de todos estos años sigue viniendo a comprar el periódico todos los días". Esto pasa porque una librería es un comercio «pero un comercio peculiar y único, porque nuestro más sensible y singular material de trabajo son los lectores».

Sobre ellos el gerente actual del negocio cree que eso no cambió demasiado: "hay que conocerlos, respetarlos, quererlos… La charla, el diálogo, el intercambio de ideas es de lo más bonito y gratificante que tiene este trabajo". Porque algo que le sigue gustando y que es lo que mantiene la esencia de este negocio concreto "es una buena conversación sobre libros que, a veces, deriva en otros temas de la vida, te llena y conmueve por dentro». Por eso un orgullo de librero es el que aportan los clientes «cuando te sientes realmente orgulloso, cuando alguien te pide un libro y te dice ‘el que tú quieras, ya me conoces, me fio de ti'".

Y por el medio, las anécdotas entre simpáticas y algo desoladoras. pero que también hacen reír. Andrés cuenta el de "la chica que entró pidiendo metro y medio de libros amarillos para el salón; o un señor que entró pidiendo un libro de Galicia que teníamos en el escaparate la última vez que el estuviera en Ribadeo... Cuando le pregunté cuando fuera eso me dijo: ‘pues la última vez que vine desde Argentina, hará unos veinticinco años’. O los que te piden los libros y te dicen: no sé ni el título ni el autor... pero la portada era roja’".

UN NEGOCIO EN EVOLUCIÓN

El negocio está ahora muy cambiado. Muchos cambios son derivados de la irrupción de internet con la prensa digital y los hábitos de lectura también van variando, aunque el responsable de Gráficas Santiago admite que en este momento el volumen de libros publicados es tan grande que no puede seguirlo "y eso que esta librería no es precisamente de las pequeñas, pero es imposible tenerlo todo". Esos son desafíos que deberá afrontar de cara a un futuro que se muestra inquietante tanto para su sector como para muchos otros.

Pero lo más importante de todo en días así es "dar las gracias a los clientes, a los amigos, por estos sesenta años, siempre será un placer hablar de libros, de literatura o simplemente sobre cómo nos va cambiando la vida".