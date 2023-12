50 anos do rexurdir de Vila do Medio

Este ano cumpríanse 50 do descubrimento das pinturas do gótico tardío da igrexa de Vila do Medio en Burela que serviron de punto de partida á restauración dos propios murais e do templo, que se atopaba en abandono, ata convertelo hoxe en punto de referencia turística do municipio. Quenes deron con aquelas pinturas foron cinco nenos e rapaces do municipio, dos cales sigue residindo na localidade Concha Lázaro Osés, quen lembra para este xornal aquelas vivencias de cando "tiña dez anos".

"Gustábanos andar por aí de investigación", sinala a burelesa sobre este grupo de amigos —tamén formado por María José, Jesús, Federico José e Rocío— que hai medio século, nunha Burela ben diferente, pasaba parte do tempo ‘de excursión’ por lugares próximos, entre este inmoble relixioso que quedara na década anterior en abandono, cando entrou en funcionamento a nova igrexa de Santa María no centro da localidade.

"Acórdome de que estaba toda chea de silvas e medio derruída, sen teito", relata sobre a de Vila do Medio, pero alí entraron movidos pola curiosidade, pois contáranlles que nas igrexas antigas se dera cal nas paredes para evitar a propagación de enfermidades e pensaban que esa capa podía agochar algo de interese.

"Os maiores tiñan coñecementos de que daquela nas igrexas vellas estaban todas encaladas por mor das pestes medievais e dixeron que probablemente houbera algo debaixo do cal das paredes, así que rascamos nelas e empezaron a aparecer as pinturas. O primeiro que apareceu foi unha cabeza dun home", lembra. Engade que rascaron "con coidado. Puidemos facer unha desfeita grande por ignorancia, pero non foi o caso", recoñece.

De contado puxéronse en contacto cunha persoa adulta —pensa que co sacerdote Ricardo Pena— e de inmediato activouse a maquinaria institucional, "interviu a Dirección General de Bellas Artes, primeiro tapiouse para que non se deteriorara e despois foise restaurando, non sen tempo", di, pois a recuperación do templo non concluíu ata 1994.

As escenas

Investigacións posteriores das pinturas como a que asina a historiadora e directora do Museo Provincial, Aurelia Balseiro —que poden consultarse na web do Concello de Burela—, sinalan que os murais representan seis escenas da vida de Xesús, en concreto da Paixón, que se sitúan por orde cronolóxica dende a entrada da igrexa ata o altar, pero non se conservan todas."Formaban un conxunto homoxéneo e decorarían ambas as paredes laterais da igrexa", aínda que faltan algunhas por mor dunha ampliación do templo e no seu lugar hai dous arcos de medio punto. Nun lateral consérvanse tres paneis que se aprecian ben e que son Xesús ante o Sanederín, A flaxelación e Santas mulleres ante o sepulcro, mentres que no outro lateral atópase outra escena xunto á porta principal, Xesús no Monte das Oliveiras. Esta historiadora sitúaas en torno aos séculos XV ou XVI.

Orgullo burelés

A Concha Lázaro faille ilusión ter no municipio unhas pinturas deste tipo: "Son interesantes, ao mellor non son as mellores do mundo, pero son nosas. Calcúlase que son do século XV, co cal teñen anos, e o que queda está bastante ben conservado aínda que hai que ter coidado coa humidade", comenta.

A burelesa coñeceunas de preto tamén ao traballar na área de turismo municipal un verán. "Faciamos visitas guiadas e iamos moito por alí e a verdade era moi satisfatorio porque á xente lle interesaba coñecer sobre as pinturas e a súa época", conta. O que máis lle chama a atención delas é "as vestimentas das persoas que aparecen, que representan os distintos estamentos sociais".

A igrexa e as súas pinturas convertéronse hoxe nun dos lugares de visita obrigada no municipio e non lle extraña, pois "a igrexa é bonita e o barrio tamén, está nun enclave bonito e é un punto de interese turístico da nosa localidade. Ademais queda moi ben para facer unha pequena ruta desde Burela, ir ata alí porque en Vila do Medio hai cousas que ver e despois seguir subindo ata o Monte Castelo", plantexa.

O Concello de Burela vén organizando estes veráns visitas guiadas gratuítas á igrexa e ás pinturas, entre outras como ao museo boniteiro Reina del Carmen, á lonxa ou ao patrimonio xeolóxico.

A Igrexa primitiva de Burela

A igrexa de Vila do Medio é o primeiro templo parroquial coñecido da localidade e hai constancia documental da súa existencia no século XII, mentres que no XVII é ampliado cunha nave lateral.



En 1962 deixou de ter culto e quedou en abandono, cubriuna a vexetación e quedou sen tellado. Así estivo ata que en 1973 se descubriron as pinturas e despois acometéronse distintas obras de rehabilitación para a súa reapertura en 1994. Dende entón seguíronse facendo traballos de conservación e para frear a humidade, os últimos en 2016.



Como curiosidade, o templo alberga unha réplica idéntica da Virxe do Pilar que hai na catedral de Zaragoza.