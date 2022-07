40 anos do folk celta dos ribadenses Wotan

Corría o ano 1982 cando nacía en Ribadeo o grupo musical con raíces de folk-celta Wotan. Cúmprense polo tanto corenta anos exactos da súa creación e mesmo do seu primeiro recital que, por certo, deron xunto a outro grupo que nada tiña que ver musicalmente con eles: Atila. Para lembralos, un dos seus creadores, Eli García-Bouso, elaborou un vídeo que se pode ver na súa páxina de Facebook e que tamén terá un enlace na páxina web de Cultura do Concello de Ribadeo narrando a súa historia.

Wotan forneceu da afección que dous bos amigos lle tiñan á música. Eran Eli García-Bouso e máis Toño, que levaban xa moito tempo tocando xuntos ata que un día se plantexaron a posibilidade de crear un grupo. Para poñelo a andar colleron o nome dun deus da mitoloxía escandinava, Wotan, relacionado cunha lenda celta, e que foi adoptado polo grupo que acababa de nacer e que se desenrolou de xeito moi rápido.

A formación inicial estaba composta por Toño co violín; Eli na frauta doce e gaita galega e, ocasionalmente, na guitarra; e Rodrigo tocando guitarra acústica e acordeón. Despois da súa primeira actuación incorporouse Moncho, encargado da percusión e, esporadicamente, tamén da guitarra acústica. Co tempo foron introducindo outros instrumentos, como a mandolina e o tin whistle ou frauta irlandesa, da man de Moncho e de Eli, respectivamente.

UN BO MOMENTO. Sobre a creación do grupo, Eli García-Bouso lembra que era un bo momento para a música folk en galego porque xusto daquela estaba fornecendo a lenda de Milladoiro, que xa destacaban coma un dos grandes grupos folk a nivel estatal e foron espello de moitos outros por toda Galicia.

En canto ó seu repertorio, Wotan toca sobre todo pezas compostas polo propio Eli con esporádicas aportacións e arranxos de Toño e de Rodrigo, así como tamén por algunhas outras pezas populares ou tradicionais. No tocante ó seu percorrido musical, actuaron en diversas localidades e teñen unha lembranza especialmente para varios festivais coma o primeiro Festival de Música Folk de Castrosante en Póvoa do Brollón; o cuarto Festival Folk de Pardiñas en Guitiriz; a terceira Festa Folk da A.C. Chaira, de Rábade; o sexto Festival de Música Galega, de Guísamo e o quinto Festival Irmandiño, de Moeche. Así mesmo, participaron noutros acontecementos ou celebracións de variada índole. Eli cita concretamente algún en Vilalba pero tamén a Noite Celta da Veiga, concertos en Burela, Lourenzá, Lugo, Foz, Celeiro, Xove ou mesmo Santiago. Tamén acudiron á oitava Festa do Día da Patria Galega, da Coruña; á sexta Romaría Galega de Pastoriza ou á cuarta festa do Día da Patria Galega, en Ares.

"Naturalmente tamén tocamos moito na propia vila de Ribadeo e nas parroquias", explica, "como por exemplo na Devesa, en Rinlo, no Festival Benéfico do Nadal de Ribadeo, ou nas Festas da Patroa de 1985". Esta lémbraa ben porque acabaría por ser a derradeira actuación de Wotan "xa que, por mor de comenzar os estudos universitarios, Rodrigo deixa o grupo e este queda disolto".

Coa marcha de Rodrigo á Universidade, o grupo deixa a música folk para actuar en bodas ou festas

Pero pouco máis dun mes máis tarde chegaría un membro novo, Suso Cigarrán "e Wotan cambia de rumbo deixando de lado a música folk-celta para dedicarse á música en festas, vodas, ceas-baile, etcétera", conta Eli, e di que "tamén troca o seu nome, pasando a chamarse a partir dese momento, Auga Doce". No que atingue a todas esas actuacións Eli lembra que foron algo que "nos sorprendeu moitísimo. A verdade é que cando o formarmos nós tiñamos idea de tocar por Ribadeo e así, pero empezaron a chamarnos de moitos sitios... E nós encantados, claro".

VOLTA PARCIAL. No ano 1993, xa como Auga Doce, o grupo volve á música celta para actuar no programa da TVG Galicia Enteira que fora dedicado a Ribadeo, e no 94 para a súa primeira e única gravación discográfica, feita en formato de cinta magnetofónica, e que fora comercializada co nome de O mencer de Wotan.