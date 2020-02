4-1. El Valdepeñas pasa por encima del Burela

La doble salida del Pescados Rubén esta semana comenzó en Valdepeñas con una derrota que fue todavía más dolorosa por la lesión de Matamoros, máximo goleador mariñano, que solo pudo jugar unos minutos. El cuadro local fue mucho más certero en los detalles y mostró mayor pegada que el cuadro burelés, que sigue perdonando arriba y dando concesiones atrás, algo que en Primera División suele ser sinónimo de derrota.

Los bureleses jugarán el viernes en Peñíscola.

Ficha técnica:

4 - Viña Albali Valdepeñas FS: Edu Sousa (P), Nano, Manu García, Cainan y Pablo Ibarra.

También jugaron, Coro (PS), Dani Santos, Chino, Juanan, Rafa Rato, José Ruiz y Catela.



1 - Pescados Rubén Burela: Edu (P), Lucho, Matamoros, Renato y Alex Diz. Después salieron, Michal Kaluza (PS), Joselito, Luisma, Pitero, Pixote, Pope y Xande



Goles: 1-0. Min 4, Chino. 2-0. Min 24, Rafa Rato. 3-0. Min 31, Edu Sousa. 3-1. Min 39, Alex Diz. 4-1. Min 40, Rafa Rato.



Árbitros: El tinerfeño García Hernández y el castellano leonés Redondo Arenales.

Amonestaron a los visitantes, Renato y Xande.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de Primera División, disputado en el Virgen de la Cabeza de Valdepeñas que, de nuevo, registró un lleno con más de 2.000 aficionados.