3-0. El Viveiro no puede con el dominio del Arousa en A Lomba

La primera vuelta liguera del Viveiro llegó a su fin padeciendo ante el Arousa la derrota más amplia del curso (3-0) en un encuentro que no fue el mejor partido de los mariñanos. El efecto colateral fue la caída al penúltimo puesto de la clasificación. El recién fichado Martín tuvo sus primeros minutos.

Fue conservadora la propuesta visitante en A Lomba por la escasez de efectivos, entre ellos la de Gabri, ex del Arousa. La primera aproximación de peligro, a los ocho minutos, fue visitante aunque no tuvo consecuencias. Manu Táboas, bien situado, embolsó fácilmente un disparo desde fuera del área enviado por Manu Martín.

No hubo más remates visitantes a lo largo de los primeros 45 minutos. El Viveiro se ajustó y corrió detrás de las imprecisas circulaciones de un Arosa. Eso sí, la primera aproximación clara de los locales acabó dentro de la red, pero no subió al marcador, porque Rubo, autor del tanto, estaba en fuera de juego a los 20 minutos.

Iñaki, uno de los hombres desequilibrantes de la parcela central, se encargó de romper la estructura defensiva del Viveiro con una acción individual, pues sirvió al desmarque de Rubo, que batió a Ayoub en su salida, lo que dio ventaja y tranquilidad al Arousa en el minuto 41.

Arturo y Miguel Ángel se sumaron al partido al arrancar la segunda parte, que fue peor para los visitantes. En un minuto y medio de la reanudación, el Arousa rompió dos veces la zaga mariñana y Borja Míguez chutó en sendas ocasiones por fuera de los tres palos.

El corto resultado mantuvo al Viveiro en el encuentro, pero el juego no. Estuvo mucho más cerca el segundo local que el empate. En el minuto 75, Iñaki recibió la pelota y no se lo pensó para colocar un disparo ajustado a la red que no alcanzó Ayoub.

De una pequeña relajación de los locales estuvo a punto de sacar réditos el Viveiro al acercarse al área de Manu Táboas por única vez durante el segundo tiempo.

Cerca del pitido final, el Arousa puso la guinda del tercer tanto. Sylla recibió dentro del área y batió a Ayoub con un disparo a la media vuelta. El Viveiro comenzará la segunda vuelta ante el líder Bergantiños a domicilio.

Ficha técnica

Arousa: Manu Táboas; Santi, Martín Sánchez, Diego Enjamio, Cotilla; Concheiro (Brais Vidal, min. 82), Iñaki (Brais Pedreira, min. 82), Martín Diz (Dani Sánchez, min. 82); Sylla, Borja Míguez (Mella, min. 70) y Rubo (Javi Pereira, min. 70).



Viveiro: Ayoub; Nacho (Cora, min. 80), Diego Fernández, Diogo (Adrián, min. 80), Bellomo, Martín; Juan (Arturo, min. 46), Diego Núñez, Rolle (Carlos, min. 83); Manu Martín y Gamarra (Miguel Ángel, min. 46).



Goles: 1-0, m.41: Rubo. 2-0, m.75: Iñaki. 3-0, m.9: Sylla.



Árbitra: Cuesta Arribas (A Coruña). Enseñó tarjeta amarilla a Luisito (entrenador del Arosa) y a los visitantes Diego Fernández, Diogo, Juan, Martín, Miguel Ángel y Nacho.



Incidencias: Partido disputado en A Lomba ante unos 500 espectadores.