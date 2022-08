"Nuestro clima me gusta mucho, soy de nubes"

¿Qué recuerdos tiene de su paso por el colegio?

Muy buenos. Desde los amigos que hice, hasta los profesores, todos maravillosos y las monjas también.

Tras terminar el bachillerato se fue a Santiago.

Sí, allí estudié Física. La ciudad se me hizo al final un poco aburrida, pero aprendí muchas cosas. Más tarde estudié un máster en Madrid de Meteorología.

¿Cómo descubrió su pasión por el tiempo?

Desde pequeñito me gustaba. Estaba siempre a mis padres que quería una estación meteorológica y finalmente me la compraron en 2005. Un verano, el del 2010, me dio por apuntar todas las temperaturas y ahí nació mi pasión.

Le dio fuerte.

Sí, mucho. Además vivimos en una zona donde son muy probables las borrascas, los temporales. Me gustan mucho las borrascas explosivas y de hecho mi trabajo de fin de máster fue sobre ellas.

¿A Mariña es un oasis en este cálido verano en España?

Sí, tenemos muchísima suerte, aunque hay que diferenciar A Mariña interior de la de la costa, porque en el interior se han llegado a los 38 grados este verano. Con el anticiclón su la temperatura.

¿Qué pasará en el próximo mes de septiembre?

En septiembre suele venir viento del sur y suben las temperaturas. En la costa es muy probable que las temperaturas máximas lleguen en septiembre, como el año pasado. Recuerdo en 2017, cuando vino el huracán Ofelia, que se llegaron a los 35 grados en Ribadeo y Foz en octubre.

¿Cuál es su clima favorito?

Yo quiero tirar para casa y el nuestro me gusta mucho. Lo que no me gusta tanto es que tengamos nubes de noche, porque el suelo pierde menos calor y, aunque las noches no son tan cálidas como en otros sitios, sí me gustaría que refrescase más.

¿Cuál es su estación favorita?

Pues como soy muy de nubes, casi prefiero la primavera. A mí me gustan las nubes de día, porque en otros sitios en las horas centrales del día no se puede pasear, ni correr ni hacer ninguna actividad al aire libre y nosotros, gracias a ellas, podemos hacerlas, y es un privilegio muy grande.

Aprobó la oposición a la Aemet, ¿se le hizo duro estudiar más de un año para ellas?

Muy duro. Tenía clases los fines de semana y no podía salir con los amigos. Eso sí, yo no tenía horarios estrictos, como otros, sino que estudiaba cuando me apetecía.

¿Cómo se imagina los veranos en el centro y sur de España en diez años?

Un infierno, si no lo es ya. Van a ser veranos muy cálidos, según nos cuentan todos los escenarios de cambio climático, y con las temperaturas cada vez más altas y con menos lluvia, y cuando llueva, será de manera torrencial. Lo bueno del interior es que el calor es más seco y se puede llevar mejor que en el mar Mediterráneo, donde es más húmedo.