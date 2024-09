Unas 200 personas reclaman dos médicos todos los días en el centro médico de Trabada

Unas 200 personas acudieron este domingo a la concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña delante del centro de salud de Trabada para reclamar dos médicos todos los días en este ambulatorio. "

A xubilación no ano 2023 dun dos facultativos non foi substituída en ningún momento co que durante todo este tempo un só médico dos dous que constitúen a súa plantilla tivo que asumir a totalidade da carga de traballo do centro de saúde", aseguraba el manifiesto leído en la protesta a la que acudió el alcalde, Rubén García, y la viceportavoz del grupo socialista en el Parlamento Lara Méndez, entre otros representantes políticos.

"Trabada é un concello moi extenso, moi disperso e cunha distancia entre núcleos poboacionais bastante grande", a lo que hay que añadir, dicen, "unha gran porcentaxe de maiores de 65 anos, unha poboación altamente demandante de atención médica e de coidados de enfermería, con casos de atención domiciliaria".

A ello añaden la residencia de mayores con la que cuenta el municipio en la que hay 39 residentes y de la que también se debe ocupar el personal del centro de salud, "polo que a carga de traballo aumenta significativamente e non pode en ningún momento quedar o centro de saúde sen o seus persoal sen substituír".

A este respecto señalan que la ausencia del médico en agosto solo se cubrió dos días a la semana y unas horas y que la falta de la enfermera algunos días obligó a desplazarse a una profesional del centro de salud de Ribadeo.

"O PP leva gobernando 15 anos, sabía que esta situación ía producirse e non fixo absolutamente nada para solucionala", dicen e insisten en su reivindicación de que "se cubran todas as prazas de médico todos os días".

Reacción del PP: "O PSOE de Trabada pecha o PAI e protesta por un servizo que si se presta"

El PP de Trabada no tardó en reaccionar a esta protesta asegurando que el PSOE trabadense "vén de pechar o Punto de Atención á Infancia (PAI) por non ter os nenos suficientes para manter en funcionamento o servizos, pero protesta por un servizo que si dá a Xunta de Galicia".

Los populares aseguran que "aínda que a todos nos gustaría ter máis médicos", la Xunta cumple con la ratio que le corresponde al centro de salud local. "O PSOE de Trabada que lle reclame ao Goberno de Pedro Sánchez unha solución ao problema de falta de médicos que afecta a todas as comunidades autónomas e que permita aumentar as prazas MIR", aseguró el portavoz popular, José María Fernández.

Además Fernández afeó a socialistas y nacionalistas que cuando la Xutna toma medidas para garantizar la asistencia sanitaria voten en contra. "Socialistas e nacionalistas votaron en contra da lei de medidas extraordinarias para postos sanitarios de difícil cobertura no pleno do 24 de outubro de 2022 do Parlamento galego".