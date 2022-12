Los 19 años del Mercado do Nadal de Ribadeo

El Mercado do Nadal de Ribadeo cumple 19 años y lo hace con una convocatoria en la que a los 25 puestos que se pueden ver en una carpa en el parque de San Francisco se suma un amplio programa de actividades diseñado por el gobierno municipal para amenizar todo este puente y complementar el mercadillo propiamente dicho. En la carpa se pueden encontrar puestos, la mayor parte de cercanía, cuya temática fundamental gira en torno a tres patas como son la gastronomía, la artesanía y el diseño.

El concejal de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso, explicó que hay "unha forte presenza de persoas creadoras e produtoras locais e de proximidade para, deste xeito, darlle un impulso ao emprego e desenvolvemento de Ribadeo nestas datas de gran afluencia de visitantes".

A la hora de referirse a cosas concretas, Vizoso avanzó que allí se pueden encontrar productos de repostería, mermeladas, juguetes o una gran diversidad de complementos y elementos de decoración así como incluso ilustraciones.

También hay hueco para el alumnado de los centros de enseñanza ribadenses, porque los colegios Gregorio Sanz y Sagrado Corazón así como el IES de Ribadeo Dionisio Gamallo contarán con un espacio que usarán para recaudar fondos para sus respectivos viajes de fin de curso.

El mercado podrá visitarse entre las once y las dos y media por las mañanas y de cinco a nueve por las tardes. Desde el gobierno local invitan "a todas as persoas de Ribadeo, da contorna ou visitantes a achegarse a desfrutar do ambiente que se crea no mercado, así como das actividades de lecer que terán lugar eses días".