1-2. El Viveiro logra su primer triunfo fuera de casa

Un gol de penalti anotado por Xaime en el minuto 93 significó el primer triunfo fuera de casa para el Viveiro. Había hecho méritos para ganar en Noia, pero se vio por detrás en el marcador. Aún así, empató en el arranque del segundo acto a través de Asier y en la prolongación, desde los once metros, consiguió tres puntos importantes ante un rival directo.

En los primeros compases, la lluvia y el viento afectaron, y en cierto modo favorecieron al cuadro preparado por David Páez, que con el aire consiguió meter en su campo a su rival. En un pase horizontal que llegó a botas de Asier, tuvo la primera ocasión de peligro. El centro del extremo derecho lo cabeceó apenas desviado Vicente en el segundo palo.

Superado el cuarto de hora el Noia supo cómo jugar el partido y las ocasiones a partir del juego fueron locales. Julián cabeceó alto un centro cruzado de Hugo, y en una combinación con la incursión de Diogo por el carril derecho, no apareció rematador en un balón que se paseó por el área pequeña.

Xaime tuvo dos ocasiones a balón parado, pero sin efectividad Pero el peligro en acciones de segundas jugadas era anfitrión. Así avisó el Noia en un tiro de Jesús que tocó en la espalda de Carro. Manu Cedrón se rehizo para conseguir desviar el balón a córner. De ese lanzamiento, llegó un segundo, que fue el preludio del gol. Carro sacó desde la esquina derecha abierto, y el testarazo de Ángelo acabó en la red por la escuadra.

Pese al varapalo en una de las últimas acciones de la primera mitad, el conjunto preparado por David Páez no se dejó ir y reaccionó tras el paso por los vestuarios. En el minuto 49, Vicente centró desde la banda izquierda y Asier, que encontró espacios entre los centrales, remachó en la frontal del área pequeña para empatar. Superado el minuto 70, el Noia, cuando las rachas de viento comenzaron a favorecerle, merodeó el área defendida por Manu Cedrón. Rozó el tanto en un centro desde el carril diestro al que no llegó a rematar Hugo.

Pudo ponerse por delante el Viveiro en el minuto 82. Álex Meitín aprovechó un error de la última línea anfitriona para correr libre de marca desde su campo con el cuero en las botas y se plantó en el área ante Dani Varela pero no supo finalizar.

Fue el preludio del gol, que llegó en la prolongación y que decantó la contienda. Con el cuero en el carril derecho, mientras maniobraba Vicente, el colegiado vio un agarrón de Brais López sobre Asier dentro del área y pitó el penalti. Xaime, desde los once metros, lanzó centrado. Dani Varela se movió hacia su izquierda pero no perdió el pie. Logró desviar el cuero, pero no lo suficiente como para evitar que acabase en la red. Fue el golpe definitivo, el que significó tres puntos vitales para el Viveiro ante un rival directo en la competición.

Ficha técnica

1-. Noia: Dani Varela; Diogo, Brais López, Ángelo, Lugo (Anxo, m. 64); Elier, Rivas (Alberto, m. 64); Hugo (Nando, m. 75), Mario Prol (Miguel, m. 45), Jesús; y Carro (Jacobo González, m. 75).

2-. Viveiro: Manu Cedrón; Marino, Nico, Edgar, Pablo Rey (Marcos, m. 46); Xaime, Dani Fernández; Asier (Muiña, m. 95), Julián (Rolle, m. 60), Vicente; y Álex Meitín (Do Carmo, m. 89).

Goles: 1-0, m. 37: Ángelo; 1-1, m. 49: Asier; 1-2, m. 93: Xaime, de penalti.

Árbitro: Oliveira Dios (Pontevedra). Amarillas a Lugo, Rivas, Miguel y Brais López por el Noia, y a Pablo Rey y Vicente por el Viveiro.

Incidencias: Estadio San Lázaro Julio Mato, 300 espectadores.