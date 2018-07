Adrián Ben: "O obxectivo é o título, pero sei da dificultade"

Uno de los grandes retos de la temporada para el atleta vivariense Adrián Ben llega este fin de semana con la disputa de su primer campeonato de España absoluto en pista al aire libre, que se celebrará durante el fin de semana en la localidad madrileña de Getafe. La competición arrancará el sábado con las semifinales y se cerrará el domingo, con la disputa de la final entre los clasificados.

Varios son los objetivos que tiene el joven deportista mariñano para este fin de semana, ya que no solo es un serio aspirante a las medallas en la prueba de los 1.500 metros lisos, sino que quiere refrendar su mínima para participar en los campeonatos de España de Berlín con una buena actuación. "A idea é ir paso a paso, primeiro chegan as semifinais e buscarei un posto na final, pero o que teño claro é que o meu obxectivo final é o de pelexar polo título, pero sei da dificultade que hai", asegura el deportista, que todavía arrastra algunos problemas estomacales, aunque cree que no le privarán de rendir a su mejor nivel. "É algo bastante habitual para mín e non ten porque servir como desculpa; estou en condición de facer un bo papel e con boas sensacións, polo menos antes de empezar", dijo.

El deportista: "Claro que penso no Europeo, pero para poder participar nel teño que facer un bo papel neste campionato de España"

La lista de rivales para Adrián Ben es impresionante, aunque sobresale el nombre de Adel Mechaal, uno de los mejores del mundo de la distancia y favorito número uno al título. Mechaal necesita además conseguir todavía la mínima para el campeonato de Europa, una situación que podría otorgarle un ritmo muy alto a la carrera. "Debo estar preparado para calquera ritmo, xa sexan carreiras máis rápidas ou máis lentas. O realmente complicado vai ser bater a tantos atletas con capacidade para ser campións. Fálase de Mechaal, pero Sales, Gómez ou Palacio tamén teñen mellores marcas ca mín, e aínda hai outros como García ou Fontes que están moi preto. Creo que a igualdade é moi grande", afirmó.

Ben parte con la quinta mejor marca de la temporada en la distancia, pero es el único que cuenta con la mínima para Berlín al ser un atleta en edad sub-21. Además de Mechaal, que tiene la segunda mejor marca del año, con 3.38.24, también están por delante de Adrián Llorenç Sales. "Agora mesmo estou únicamente centrado en facer un bo papel neste campionato de España, xa que ademais seguro que me daría o pasaporte definitivo para o campionato de Europa. Iso chegará despois, insisto en que agora vou pelexar por este título", dijo.