"O barco é o mellor cárcere que hai"

De los cerca de 120 miembros de la asociación de marineros jubilados A Moncloa tres son los escogidos para dar el pregón de las patronales: José Ben Quelle -O Canabalo-, Hortensio Abad Mon y Santiago Rivera Lestegás. Un cometido que consideran "unha honra e un orgullo", pues les permitirá representar a su pueblo en unas patronales dedicadas este año al mar. "Imos contar a nosa vida de mariñeiros, as nosas anécdotas e imos falar os tres", cuentan algo preocupados porque el pregón coincide con la final de la Champions y "algunhas ausencias haberá", apunta O Canabalo, un fiel madridista, "aínda que eu como tranquilamente, gañen ou perdan", sonríe.

Sus historias son un reflejo de la historia de Burela, un calco de la de muchos hombres que encontraron en el mar el sustento de sus familias y un trabajo en el que empezaban de niños. "Eu embarquei con 13 anos sen cartilla, cunha autorización do meu pai", recuerda O Canabalo, que en dos meses cumplirá 84. "Entón era o que había, pois Burela non tiña máis industria que o lavadoiro de caolín, a fábrica de gres e dúas conserveiras que empregaban sobre todo a mulleres", relata.

Unas mujeres de las que no se quieren olvidar, pues su papel ha sido tremendamente importante. "Elas fixeron de pais e nais e coidaron soas aos nosos fillos", asevera Hortensio Abad, "que levei a culpa de tres", cuenta divertido ahora a sus 77 años, aunque echando la vista atrás reconoce que son muchas las cosas que se han perdido. "O peor de estar embarcado é estar lonxe da familia", asegura, mientras el resto de sus compañeros asienten. "É como estar nunha gaiola, é o mellor cárcere que hai, porque de aí non escapa ninguén", se sincera.

PRECARIEDAD. Los primeros recuerdos de O Canabalo y Hortensio, no ya de Santiago que es algo más joven, son aún de barcos que funcionan con carbón y muy precarios tanto en su construcción como en medios a bordo. "Non había auga nin para lavarse e tiñamos que poñernos pola banda para facer as nosas necesidades", cuentan sobre unas mareas en las que iban al bonito, al chicharrón y al arrastre. "Eu caseime un sábado e o luns xa embarquei", tercia otro socio de la entidad.

Un trabajo duro, pero gracias al cual Burela creció y cambió "como da noite ao día". "O mar foi o que fixo medrar Burela, porque porto non había cando eles empezaron a andar", cuenta Rivera, de 74 años, el único de los tres que no nació en la localidad, pero "a vaca non é de onde nace, senón de onde pace", dicen sus compañeros.

Los pregoneros pertenecen a las asociación A Moncloa, con 120 socios, de los que la inmensa mayoría "andiveron ao mar"

Un crecimiento de la localidad que lo fue también para sus vecinos y los marineros reconocen que muchos de los pisos que se compraron en los edificios que se fueron construyendo fueron gracias a la pesca, en especial al pincho en los ochenta, "que foron anos moi bos", explican. A modo de ejemplo, Hortensio asegura que "o meu piso pagueino en cinco anos, pero tampouco tiven un día de vacacións", advierte. Una pesquería a la que los primeros barcos que se dedicaron fueron el Madre de Cristo, de Ribadeo; José y María, de Espasante; Promontorio, de Burela, y Trobo, de Foz, recuerda O Canabalo como si fuera de ayer mismo.

SACRIFICIO. Una época que fue quedando atrás "e os barcos xa son mellores, porque o mundo foi cambiando, tamén en terra", señalan unos hombres para los que sacrificio es una palabra que les acompañó toda la vida. Ahora, dicen, su trabajo es pasar el rato y nada mejor que hacerlo en un local social "como o que non hai ningún na comarca", recuerda el presidente de colectivo, Antonio Abad López, Gacha.

Un local, a la entrada del puerto burelés, que fue inaugurado en 2008 con el nombre de A Moncloa, pues "aquí o que máis facemos é falar para ver se gobernamos o país", cuenta con ironía Santiago Rivera, quien recuerda que de todos los temas que se abordan el más fascinante se da los lunes, "onde todos facemos de entrenador comentando os partidos da fin de semana".

La entidad cuenta con cerca de 120 socios, "dos que máis do 90 por cento é xente do mar", asevera su presidente, quien recuerda que la puerta siempre está abierta. Una afirmación literal, ya que son muchos los turistas que recurren a ellos cuando la oficina de información, situada justo enfrente, está cerrada. "Aquí temos folletos e explicámoslles o que nos preguntan", aseveran los jubilados, quienes añaden que también reciben excursiones de colegios y de entidades locales como Ledicia.

La sede está abierta de mañana y tarde y, además de poder leer la prensa, triunfan las partidas de cartas, pero también las cenas y comidas que organizan sin pensárselo dos veces. "Igual un trae unha ducia de chourizos ou unhas sardiñas e facémolas", relatan, sin olvidarse de recordar que tienen comidas "oficiales" en Carnavales y en fin de año.