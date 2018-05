El responsable de un restaurante ubicado en la burelesa Travesía do Río sufrió su primer atraco con violencia en 40 años de experiencia en el sector. El lunes se había logrado levantar de nuevo para volver al trabajo, pese a que el sábado por la noche tuvo que ser atendido en el Hospital da Costa por diversas lesiones, ocurridas tras un atraco a punta de cuchillo del que fue víctima.

"Fue muy rápido. Alguien me tapó la boca y noté cómo me pinchaba con un cuchillo"

Cuando cerró el establecimiento la noche del pasado sábado, día 12, se dirigió con los 900 euros recaudados, hacia un garaje anexo al local. Abrió el portalón y cuando se disponía a subir al vehículo, fue sorprendido por la espalda. "Fue muy rápido. Alguien me tapó la boca y noté cómo me pinchaba con un cuchillo jamonero de grandes dimensiones. Me apuntó en el estómago y en las costillas. Lo único que dijo fue: 'El dinero'. Luego me empujó al suelo de mala manera", afirmó la víctima, que tuvo que ser atendida en el hospital burelés.

Presentaba lesiones en la muñeca y en la mano derechas, además de una herida incisa en una falange y sufría dolor en la rótula y en el tobillo, fruto probablemente de la caída al suelo.

Duda de que haya testigos porque el presunto agresor llegó a cerrar el garaje tras de sí para cometer este delito de robo con intimidación que denunció a la mañana siguiente. No pudo identificarle y tampoco acierta a reconocer el idioma del supuesto atracador ya que apenas habló. El establecimiento había sufrido el robo de la tragaperras hacía más de un año pero nada similar.