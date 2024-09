La zona azul de la Rúa de Galicia divide en Vilalba a comerciantes, vecinos y trabajadores

A pesar de que todavía no entró en vigor a la espera de que se coloque la señalización vertical, la zona azul de la Rúa de Galicia, que se pintó la semana pasada en Vilalba, ya divide a comerciantes, vecinos y trabajadores de la zona. Y aunque la mayoría reconoce que tiene cosas positivas que ya se empiezan a palpar, muchos echan en falta una alternativa para poder aparcar en la zona para periodos que superen los 90 minutos.

"Aún no empezó a funcionar de forma real y a mí ya me está favoreciendo. Hay mucho más sitio para aparcar y yo ya lo estoy notando en los clientes", dice Miguel Ángel Freire, de A Taberna de Michel, que asegura que cuando se implantó la zona azul en la Rúa da Pravia y en el subterráneo de la Praza da Constitución se trasladó a la Rúa de Galicia el problema del aparcamiento. "La gente de los bancos, de negocios... empezó a aparcar aquí", explica, consciente de que la medida tiene opiniones a favor y en contra entre sus clientes. "Al gusto de todos nunca está nada", dice.

Él, que abre su bar a las 5.30 de la mañana, no tiene problemas para aparcar. Pero no le sucede lo mismo a otros trabajadores de la zona. Las únicas calles que quedan cerca sin zona azul son la paralela, la Rúa Nova, y las dos perpendiculares, la García Hermida, donde gran parte de las plazas están reservadas para el juzgado, y la Xermade, y no consiguen absorber todos los vehículos que necesitan estacionar durante más tiempo.

"La zona azul es muy positiva para los clientes, pero no hay alternativas, una opción para los empleados. O vienes a las 8 de la mañana o no tienes donde aparcar", dice Mar Castro, de Texas, al tiempo que reclama que se habilite algún espacio para ese fin.Y, como otros, señala al antiguo garaje Roma, hoy sin uso, o alguna finca próxima.

"É beneficiosa, porque hai movemento de coches, pero tamén nos prexudica aos que temos que vir traballar no coche", dice Marta Díaz, de la librería Andel. "Quizais chegaría só dun lado, os comerciantes, a xente do xulgado, os traballadores... temos que deixar o coche, e moitos veciños que non teñen garaxe", indica.

Como el resto, Matilde y María José López, de O Pespunte, ven las dos caras de la moneda. "Por unha parte é moi positiva porque hai máis sitio onde aparcar e a xente pode parar dunha forma máis cómoda no comercio. Pero para os traballadores que temos que vir en coche é imposible, só queda aparcar moi lonxe, no Campo da Feira ou na rúa do antigo cemiterio, ou ir cambiar o coche cada 90 minutos, e non é viable", dicen, al tiempo que hacen un llamamiento a la necesidad cívica de "aparcar ben e non ocupar varias prazas".

Y ahí surge otra de las críticas casi unánimes a este nuevo tramo de zona azul: las plazas no están delimitadas de forma individual.

El Concello busca alternativas

Desde el Concello, Modesto Renda, vicealcalde y concejal de Urbanismo, Mobilidade, Infraestruturas Rurais e Desenvolvemento Industrial, indica que la zona azul entrará en vigor la semana que viene, al mismo tiempo que la de la Praza de San Xoán -allí solo se instalarán las señales verticales pero no se pintará- y avanza que el Concello está trabajando en la ampliación de nuevos aparcamientos a través de una convocatoria pública.

"A miña idea sempre foi que non limitariamos aparcadoiros sen alternativas pero os comerciantes desta zona trasladáronnos a problemática que había con vehículos que non se movían en días ou semanas e movémonos antes por unha demanda unánime", dice Renda, que asegura que existen varias opciones para la zona de la Rúa de Galicia, así como posibilidades cerca del centro de salud, en la parte trasera del auditorio y en las proximidades de la zona Ari.

"Tivemos moitísimas solicitudes vía alugueiro e estamos recompilando e dándolle forma ao expediente", dice, e incide en que para poder darle uso a las parcelas privadas el Concello depende "da vontade dos particulares" y de que los terrenos sean "chan urbano non consolidado".

Una medida ya interiorizada en otras zonas

En 2022, el Concello estrenó la zona azul de 9.00 a 14.00 de lunes a sábado en la Rúa da Pravia, Plácido Peña, Chao Ledo y Avenida Terra Chá hasta la Rúa Guitiriz y Campo de Puente hasta Domingo Goás.

También empezó a regular el aparcamiento en el subterráneo de la Praza da Constitución (de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00, y sábados, de 9.00 a 14.00).

El tiempo máximo, igual que sucederá en las zonas nuevas, es de 90 minutos.

Sanciones y retiradas

Desde la Policía Local aseguran que en la actualidad se respeta bastante la zona azul, aunque al principio hubo muchas sanciones —llegó a haber 50 en un día e intervino la grúa para retirar tres o cuatro vehículos en casos excepcionales—. "Habitualmente non é unha incidencia moi grande", dicen. Por el momento, y pese a que está ya pintada, no pueden sancionar en la Rúa de Galicia, ya que la norma no entró en vigor todavía.