Yuri e Rey de Miñotelo, equipo perfecto na Moexmu

Non saltou a sorpresa no Moexmu Arena. Yuri e Rey de Miñotelo eran os rivais a bater e, aínda que houbo alternancia nos premios, con vitorias de cinco ganderías nas once seccións de idade, á hora da verdade o título de Vaca Gran Campioa ten nome propio, e ese non é outro que o da veterana Rey 814 Beemer Yuri -en agosto fará sete anos-, que este sábado revalidaba triunfo no XXXVIII Concurso de Gando Frisón de Muimenta logo de facerse en Santa Comba hai pouco máis dun mes tamén co título galego por cuarta vez.

Yuri gañaba en vaca adulta de seis ou máis anos e a súa compañeira de granxa, Rey 946 Jacoby Mahendra facía o propio en vaca intermedia de catro anos. Rey de Miñotelo colleitaba ademais dous títulos na competición matutina de xatas e xovencas, os de Rey 1246 Dani Brahina (de oito a dez meses) e Rey 1174 Thunderstorm Holy (de 19 a 26 meses), que ademais foi designada polo xuíz do certame, Bonet Cid, como Xovenca Campioa.

Estas catro vitorias, xunto con varios podios máis, outorgáronlle á granxa pastoricense o título de Mellor Criador de Vacas, coa gandería Carro de Mesía (A Coruña) no segundo lugar, un podio que repetía protagonistas pero alternaba postos na clasificación de Mellor Criador de Xovencas, onde era a coruñesa a que se facía co título grazas a Casa-Nova MR Sugus Choice ET (xatas de oito meses) e Casa-Nova Gigi Blasla (xovencas de 15 a 18 meses). Sumaba, ademais, unha terceira vitoria coa vaca Casa-Nova Galir Denver 1497 (de 29 a 35 meses).

A gandería xermadesa A Lagoa Serabel acadou dúas vitorias con Kergo Ozalid 6818 (vaca adulta de cinco anos), que foi tamén reserva da Gran Campioa; e Vilarmor Cayenne Nanci (tres anos), gañadora do título de Vaca Intermedia Campioa. O recoñecemento de Xata Campioa foi para PozoSaa Fitters 0259, da luguesa Casa Pozo, que gañaba a súa sección (de once a 14 meses). Ademais, a debutante Gorrello, de Castropol (Asturias), facíase co título da sección de vaca nova ata 28 meses grazas a Gorrella Chekia Hannans. En total, participaron 90 reses de 17 granxas.

A xornada do sábado, na que o numeroso público puido tamén gozar da exposición de rubia galega e duns cen postos de todo tipo no recinto feiral Manuel Vila, completouse coa poxa de sete animais de cinco granxas que se venderon pola suma total de 21.350 euros, a un prezo medio de 3.050 euros e que foron adquiridos por varias explotacións de Lugo e unha da Coruña. Unha xovenca próxima ao parto procedente da gandería Marey Castro, logo dunha emocionante poxa, foi a que acadou o prezo máis alto: 4.150 euros.

Este domingo a XL Moexmu despídese co sempre animado concurso de novos manexadores, a entrega de premios ás ganderías e o concurso de cans de palleiro.