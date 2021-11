Acostumbrada a compatibilizar su trabajo detrás de las cámaras con su presencia delante de los focos —recibió decenas de premios y reconocimientos—, la fotógrafa vilalbesa Yolanda Purriños, que acaba de llegar de Segovia tras ser la directora del cuerpo colegiado y de organizar el Certamen de Calificaciones de la Federación de Profesionales de la Fotografía y la imagen (Fepfi), no rechaza los retos y este curso será la nueva profesora de la Uned Sénior Terra Chá-Eume, donde impartirá un curso de fotografía digital para mayores.

Realizó muchas actividades de formación, pero quizás nunca con un perfil tan concreto y quizás tan alejado de las tecnologías. ¿Cómo lo afronta?

Fácil no va a ser, pero creo que puede ser muy gratificante. Estamos muy acostumbrados al corre, corre y creo que este curso me va a servir para parar, para pensar un poco más en la fotografía como tal, para ver las cosas desde el inicio de todo y no dar nada por hecho... Creo que puede ser bueno para ellos y para mí.

El año pasado ya se anunció, pero no se llegó a hacer.

No había gente suficiente. Aún estaba muy reciente la pandemia y la gente todavía no se animaba.

El temario va desde la utilización de la cámara y herramientas para sacar partido a la imaginación a programas de revelado y conceptos básicos de la fotografía digital

¿Trabajarán con móvil o cámara?

Depende de la gente que se apunte. Una vez vea el perfil decidiremos, porque un teléfono hoy en día también tiene muchas posibilidades. Lo importante es que se introduzcan en el mundo de la fotografía de la forma más fácil para que puedan llevarse un concepto de todo. Es importante empezar desde cero.

¿En que se centrará?

Hay un temario, que va desde la utilización de la cámara y herramientas para sacar partido a la imaginación, a programas de revelado y conceptos básicos de la fotografía digital: cómo tratar la luz, la composición, el color, el lenguaje... Es importante saber editar también la foto que haces.

¿Hay fechas cerradas?

Todavía no, la inscripción está abierta hasta el 10 de noviembre. Serán 30 horas de curso, con clases online y presenciales.

Y en el día a día del trabajo, ¿también se nota la normalidad?

Va empezando a situarse todo un poco en su lugar. Este año ya hubo algunas bodas y para el año que viene se está moviendo todo muchísimo. Aparte de eventos, nosotros estamos muy contentos con el trabajo del estudio, que además a mí me gusta mucho porque es un trabajo muy creativo, muy de tú a tú. Desde el primer día que abrimos me sorprendió muy gratamente que la gente estaba deseando hacerse fotos de familia, con los abuelos, con los padres, con los niños...

Tras la pandemia aumentó mucho el trabajo en el estudio, la gente estaba deseando hacerse fotos de familia

¿Hubo un auge tras la pandemia?

Sí, y de fotos que antes a lo mejor no se hacían. Me imagino que en la pandemia nos dio tiempo a ver fotos antiguas o a darnos cuenta de que el tiempo pasa y a veces no tenemos recuerdos guardados. Y se nota, sí.

Entre foto y foto, ¿hay más proyectos?

Estamos a tope con la campaña de Navidad. Preparando detalles y decorados. Ahora toca manualidades para luego hacer las fotos. Y este año formo parte de la candidatura de la Copa del Mundo de Fotografía representando a España. Nosotros hacemos una selección de las mejores imágenes.

¿Hay nivel?

Mucho, el nivel es fenomenal. El año pasado fue muy bien. En la general quedamos de terceros y hubo alguna medalla de oro, como en la categoría de boda.