Yolanda Purriños: "Empecé a hacer estos retratos como homenaje a mis abuelos"

ENTRE ELLA y su hermana acumulan premios y nominaciones sin parar, pero ni nadie se los regala ni caen del cielo. Detrás de cada trabajo hay muchas horas de esfuerzo y creación, aunque eso no se vea en las fotos.

Este año: nominación a los Goya, colección de honor en Fepfi y ahora dos nominaciones a los Luces de Granada. ¿Uno se acostumbra?

Siempre hay mucha emoción. Cuando escoges una foto para un concurso lo haces con toda la ilusión, trabajo y empeño del mundo, sacando tiempo de donde puedes. Y es una satisfacción. Lo que es verdad es que la gente responde muy bien, pero la estamos malacostumbrando (ríe). A los concursos se presenta muchísima gente y nadie sabe que las fotos son nuestras, no nos los dan por ser nosotras.

El Luces de Granada ya lo ganó en otra ocasión. ¿Eso la animó?

El año pasado gané con otro retrato de una de las mujeres con las que vuelvo a estar nominada este año. Es increíble. Pero no siento que lo tenga porque no pude ir a recogerlo. No es lo mismo estar ‘in situ’. Procuro ir a las entregas, pero da la casualidad de que cuando no pude ir fue cuando me los dieron.

Este certamen se decide el sábado. ¿Irá a la entrega?

La idea es ir, pero si voy a este a lo mejor no traigo nada (ríe).

Sus dos nominaciones son dos retratos de mujeres de Vilalba. ¿Eso lo hace más especial?

¡Claro! Forman parte de un proyecto que empecé de homenaje a mis abuelos haciendo retratos de gente que los rodeaba. Y ambas nos han dejado este año, por eso se lo quiero dedicar a ellas, a Mari y a Asunción. Esto nos hace pensar que una imagen nos hace mantenernos vivos.

¿Tenía claras las fotos?

Decidimos participar en el último momento. No teníamos pensado enviar esta vez y lo hicimos el último día, pero este premio tiene otro incentivo a mayores porque lo que recaudan lo utilizan para un proyecto benéfico. El año pasado financiaron un pozo en África.