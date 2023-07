Yolanda Cabana: "Vai haber roupa de todos os estilos e para todas as idades"

A moda evoluciona a pasos axigantados, así como o fai tamén o seu modelo de venda. Agora, as redes sociais súmanse, como a case todo, ás alternativas para mercar roupa, e a tenda chairega By Cabana Shop nace, da man de Yolanda Cabana, na rede social Instagram, na que estará operativa para mercar este mercores.

Cal foi a motivación que a levou a crear este proxecto?

Traballei case toda a miña vida no sector da moda a pesar de ser nutricionista e auxiliar de enfermaría. Foron arredor de 18 anos nos que pasei por tendas de Inditex e por outros comercios, e sempre tiven a idea de abrir eu algo. Pero fun nai, e foron pasando os anos e non tiña tempo. Porén, ingresáronme e cando saín déronme repouso, e aí foi cando vin a oportunidade e me puxen mans á obra.

Que roupa vai vender na nova tenda?

Nun principio van ser roupa, complementos e cosméticos, só de muller, para despois, a longo prazo, ampliar a home e a infantil se todo vai ben. Vai haber roupa de todos os estilos, para todas as idades a partir dos 14 anos e para todos os tipos de corpo.

Como vai ser o modelo de negocio?

Na conta @bycabanashop subirei fotos coas prendas cun número de contacto para que a xente poida preguntar talle, cores e pedir asesoramento. Tamén para facer as compras, que se pagarán por bizum, transferencia ou contrarreembolso.

En que punto está agora mesmo o negocio?

Xa está a roupa no almacén, elixida de provedores que suman calidade e bo prezo, e falta facer as fotos e preparar todo na conta para comezar este mercores xa co 100% de operatividade.

Se vai ben tiña en mente tamén facer unha tenda física?

Si, faríaa en Castro de Ribeiras de Lea, que é onde resido actualmente aínda que son de Cospeito. Ademais, hai poucas tendas do estilo.