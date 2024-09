Yanira Guizán, futuro alentador desde la portería

Llegó al fútbol sala de casualidad y por insistencia a su familia de su entrenador, Manolo Martínez Maradona. Se plantó en la portería también casi sin quererlo, por petición de sus propios compañeros de la escuela municipal de Guitiriz tras hacerlo bien en este puesto en un torneo de prebenjamines en el que los jugadores se fueron rotando.

Desde entonces, lleva doce años practicando esta disciplina, una trayectoria larga pese a su juventud en la que ya ha marcado varios hitos, siendo incluso convocada con las selecciones españolas sub-17 y sub-19, a la espera de seguir mejorando y consiguiendo nuevos objetivos.

La guitiricense Yanira Guizán sueña a sus 18 años con ser como Silvia Aguete o Paco Sedano. Ella quiere también "llegar a ser la mejor portera del mundo", un reconocimiento que sus referentes consiguieron de manera oficial en 2019 y 2017, respectivamente, además de numerosos títulos nacionales e internacionales.

"Ir convocada es algo especial. Es una experiencia muy corta, pero muy intensa"

Pero mientras tanto, sigue disfrutando del fútbol sala, que es su mayor objetivo. Un deporte en el que se formó en la escuela municipal de Guitiriz para dar el salto en la pasada campaña a la Primera División femenina, fichando por el Viaxes Amarelle FSF sénior siendo todavía juvenil.

Cambio importante y "difícil"

Hasta entonces, había pasado por todas las categorías inferiores, de prebenjamín a juvenil, "jugando con chicos y en ligas gallegas", recuerda. Por ello, el salto a la máxima categoría del fútbol sala femenino fue "difícil", principalmente "a nivel mental".

"Era un cambio muy grande. El juego es muy diferente. Me costó estar concentrada en los partidos ya que pasé de que me tiraran 20 tiros por parte a que me tiraran cinco o seis y eso se nota mucho a la hora de estar conectada en el juego", relata Yanira, al tiempo que admite que "venía de jugar todo y saber que lo más probable era que jugara mucho menos fue difícil".

Aun así, sus compañeras de equipo la hicieron sentirse "una más" y mostraron "confianza" en ella, por lo que la adaptación fue "más fácil". Lamenta que la experiencia fue "difícil por la situación del equipo", ya que descendió, pero se queda con lo positivo.

"Fue un año muy bonito, en el que cumplí muchísimas metas individuales. Además, conocí a gente que te enseña y ayuda mucho, básicamente que te marca de por vida y que se convierten en tus amigos", asegura la joven.

"Desde prebenjamín a juvenil jugué con chicos en ligas gallegas. De ahí pasé a jugar con chicas en sénior en Primera División"

Una de esas metas personales de la pasada campaña fue ir convocada con la selección nacional sub-19 para disputar partidos amistosos, al igual que hizo con la sub-17 los años anteriores. También tiene experiencia con la gallega, con la que participó en alevín y a partir de cadete, ya en femenino, en campeonatos de España.

"Siempre que vas convocada es algo especial, lo vives como si estuvieras en una nube porque nunca sabes cuando va a ser la última. Es una experiencia muy corta, pero muy intensa, en la que haces un grupo muy fuerte con las compañeras", relata Yanira.

Nuevo reto en el FC Meigas

De cara a la presente temporada, en la que juega en Segunda División con el FC Meigas de Santiago, tiene planes "muy claros". "Ascender a Primera y llegar lo más lejos posible en las otras competiciones. Individualmente quiero disfrutar e ir convocada tanto con la gallega como con la española. Si consigo ir convocada con la gallega quiero ganar el campeonato de España, ya que será la última oportunidad que tenga para hacerlo", explica, mientras sueña con "ganar todo lo posible, Eurocopa y Mundial" con el combinado nacional en el futuro y títulos a nivel de clubs.

Con todo esto, no olvida sus orígenes en una escuela municipal "increíble", de la que se llevó personas que son "como mi familia", y muestra su "orgullo" por que Galicia "esté tan destacada" en el fútbol sala.

"Tener dos equipos masculinos gallegos en Primera División es increíble, pero tener cinco en Primera División femenina, dos de ellos de Lugo, es una absoluta locura. Esto nos convierte en una potencia del fútbol sala muy grande", sentencia Yanira.