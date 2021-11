La XXXII Feira do Porco da Ceba de Cospeito reparte 700 euros en premios

El Concello de Cospeito retoma este sábado 27 la tradicional Feira do Porco da Ceba, que este año alcanza su trigésimo segunda edición tras el parón forzoso de 2020 por la pandemia del coronavirus. Y lo hace con un programa cargado de actos y con un certamen en el que se premiarán los mejores ejemplares y se repartirán un total de 720 euros.

Así, quien se haga con el primer puesto recibirá 180 euros, donados por Piensos Biona y sus distribuidores para la zona José Antonio Pérez Veiga y Dorotea Fernández Anllo. El segundo premio está dotado con 150 euros –que aporta Zoogando CB– y el tercero con 120 -donados por Piensos Pascual y Productos Agrícolas O Santo-.

El cuarto premio será de 90 euros, que dona Grupo Ogalco La Campiña, mientras que del quinto al décimo puesto recibirán 30 euros cedidos por los bares de la localidad –Bautista, Yáñez, Pizzería Rozas, O Xugo, Casa Paca, A Goleta y Mirador Terra Chá–. Además, todos los ganaderos recibirán un obsequio.

La apertura del recinto ferial de Feira do Monte será a las 8.00 horas. A las 9.30 habrá actividades deportivas en el pabellón municipal y una hora después actuará Asubíos da Chaira.

A las 11.00 se abrirán los stands para degustación de los productos típicos del cerdo y la entrega de premios a los mejores ejemplares está prevista para las 13.00 horas. Un cuarto de hora después se sortearán una pareja de cerdos y una cesta navideña.

El alcalde de Cospeito, Armando Castosa, destacó la "singularidade" de esta cita en la que se ofrece "un atractivo paquete sociocultural complementando a excelente oferta comercial e culinaria que xa constitúe a feira".

OTROS ACTOS. El programa de actividades se completa con dos eventos en la casa de la cultura de Feira do Monte. A las 12.00 horas arrancará el espectáculo infantil Os Bolechas fan o Camiño Marciano. Ya por la tarde, a las 20.30 horas, se celebrará el Festival Feira do Porco, en el que actuarán Asubíos da Chaira, la Coral Polifónica de Taboada y la coral polifónica municipal Virxe do Monte de Cospeito.