El XXIV Encontro de Torneiros de Xermade prueba la "buena salud" del oficio

Ron Wicks no pasea este año por el pabellón municipal de Xermade apuntando en su pequeña libretita cada cosa que le llama la atención, pero tanto él, que superados los 90 seguía viajando a Galicia desde Inglaterra para no perderse su ineludible cita con el torno, como todos los que han aportado sus virutas y dejado su impronta en el Encontro Internacional de Torneiros da Madeira estarían orgullosos de haber contribuido a la evolución de un evento que, en su 24ª edición, ha alcanzado la paridad en sus relatores.

A este significativo hecho, y a la presencia de cada vez más mujeres manejando el torno y entre los más de 70 expositores, aludía en la inauguración oficial Alfonso Franco, presidente de la asociación Amigos da Madeira, cuyos integrantes trabajan todo el año para materializar estos tres días de una cita que organizan junto al Concello de Xermade y que, aseguró, sigue "creciendo" y goza de "buena salud".

XXIV Encontro de Torneiros de Xermade. C.PÉREZ

No faltaron los agradecimientos a las familias, por el tiempo que les restan; a las empresas colaboradoras, como Adera, Tornyfusta o Comercial Pazos; y a las instituciones colaboradoras, como la Xunta, la Diputación de Lugo o el Concello de As Pontes, reseñando la importancia de "apoyar eventos en sitios pequeños, porque son lo que queda para sobrevivir, si no esto desaparece".

Tanto el diputado provincial Pablo Rivera Capón como la gerente de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, Elena Fabeiro, –acompañada por la directora territorial de Emprego, Comercio e Emigración, Carmen José López–, comprometieron su respaldo a un evento que ofrece "obras de arte en madeira", como dijo Rivera, y favorece la "creación de sinerxias", como precisó Fabeiro, además de posibilitar el "intercambio de técnicas y cariño" en lo que ya es una gran familia, como reseñó el alcalde de Xermade, Roberto García.

Veteranía

En la presentación, Alfonso Franco también aprovechó para introducir a los relatores de los talleres de esta edición, entre los que por primera vez hay dos mujeres.

El maestro pontés Lolo Castro, "que se agarró a una gubia con diez o doce años y nunca más la soltó", repite una vez más, ya que, como dijo Franco, "todos los días sorprende y todos los días nos enseña algo". Junto a él estará otro veterano, Pedro Clavero, llegado desde Alcañiz (Teruel), quien en los años 90 descubría el torno, que retomó al prejubilarse (ahora ya está jubilado).

Pedro Clavero explica sus creaciones. C.PÉREZ

"Soy prácticamente autodidacta, solo fui a un curso con Javier Palacios en Asturias", dice un ponente que explicará una técnica que consiste en quemar la madera hasta lograr el acabado deseado, tras lo que se pinta y se barniza. Olivo, pino, olmo o naranjo son algunas de las maderas que usa Clavero, siempre "de podar, recicladas". Miembro de la asociación de torneros Castellón, lleva varios años acudiendo a Xermade porque le gusta: "Si no, no volvería, y por eso me han fichado", bromea.

Savia nueva

La cuota internacional la ponen las nuevas generaciones del torno, tal y como las introdujo Alfonso Franco, que destacó la "delicadeza" de las piezas de la británica Helen Bailey, tornera profesional que descubrió el torno de la mano de su padre. Él compró uno y le pidió que lo acompañase a un evento y allí ella encontró su pasión. Helen agradece la invitación a una cita "fantástica", donde muestra técnicas como la del piercing y da forma a creaciones como platos o colgantes.

Helen Bailey. C.PÉREZ

Si 24 son las ediciones del Encontro de Torneiros, 24 son también los años de la relatora más joven, Géronime, definida por Franco como una "realidad de futuro". "La gente es súper amable, hay mucho entusiasmo y la organización es top", dice Géronime de su primera impresión en Xermade. A los 18, la joven francesa tenía claro que quería "trabajar la madera y con las manos", pero no cómo. Probó la marquetería o la ebanistería, pero fue el torno el que la conquistó: "Una vez que lo pruebas, engancha".

Alumna de la escuela de Jean François Escoulen –ponente en 2009–, fue él quien la animó a acudir a Xermade para mostrar creaciones como la peonza-dama –una figura femenina con un sombrero que es una peonza, que gira sobre la cabeza sin caerse–, que tiene incluso una variedad de viaje; o técnicas como la que desarrolló cuando estudiaba, proponiendo esculturas a partir de la forma del elemento "más emblemático del torneado", el bol.

Géronime. C.PÉREZ

"Tornear es compartir", concluye Géronime, que tanto este sábado de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30, como el domingo por la mañana compartirá su forma de trabajar con el numeroso público que acuda al pabellón de Xermade, ejemplificando lo que el Encontro Internacional de Torneiros da Madeira lleva más de dos décadas divulgando: el respeto y la puesta en valor de lo clásico, la evolución y la innovación en técnicas y piezas y que este viejo oficio tiene futuro.