XX SS de Vilalba promueve una nueva edición del certamen María José Vázquez

El colectivo Xuventudes Socialistas de Vilalba promueve una nueva edición del certamen literario María José Vázquez, cuya temática versará sobre el feminismo.

"Pedimos que a protagonista sexa unha muller para dar visibilidade a todas as reivindicacións que se fan máis notorias no mes de marzo, no que se celebra o Día Internacional da Muller", explican desde la entidad.

"A desigualdade de xénero como consecuencia dun sistema machista e patriarcal afecta a todos os ámbitos da vida das mulleres, cunha fenda salarial que supera o 20%, enormes trabas para a conciliación, desprotección ante a violencia machista ou a invisibilidade do talento feminino na súa vida profesional", señala el secretario general, Miguel González,

Por todas estas cuestiones, la organización socialista decidió "contribuír á loita feminista a través da cultura" y convocar una nueva edición de su certamen.

En las bases del concurso se limita a 200 palabras la extensión de las obras, no pudiendo presentarse un mismo autor con más de tres microrrelatos.

El plazo de recepción de los trabajos concluirá el 19 de marzo, y el fallo del jurado, formado por diversas personas del ámbito educativo y cultural de Vilalba, se dará a conocer el 28. Habrá un único premio de 100 euros.