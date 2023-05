O XVII Hectómetro Literario estará dedicado a Pepe, Carlos e Jorge Coira

Son sete irmáns, pero mentres a maioría deles seguiron os pasos dos seus pais, médico e boticaria, Pepe, Carlos e Jorge Coira inclináronse máis cara as afeccións cinematográficas e literarias tamén moi presentes na familia. Tal é así que acabaron por convertelas nun camiño vital que o vindeiro 3 de xuño os fará entrar no Paseo dos Soños de Vilalba como titulares conxuntos do XVII Hectómetro Literario.

Aínda que eles naceron e se criaron en Rábade -no Ramal, a vía que une a estrada de Vilalba coa estación de tren-, as súas raíces son chairegas -a casa da madriña está en Santa Cristina (Cospeito) e o seu pai era de Trobo (Begonte). "É un territorio no que nos recoñecemos moito todos, somos moi chairegos", asegura Pepe Coira.

Recoñece tamén que el mesmo xa ten paseado máis dunha vez polo contorno do Muíño do Rañego e do río Madalena, cuxo curso segue ese Paseo dos Soños do que formarán parte "porque son creadores, no mundo do cine e dos libros, que merecen este recoñecemento", segundo precisa Alfonso Blanco, de Xermolos, que organiza o acto xunto á Irmandade Manuel María e ao Concello vilalbés.

"Estamos moi agradecidos, sentímonos moi honrados e fainos especial ilusión que sexamos os tres", indica Pepe, guionista e produtor de dilatada traxectoria, que compartirá a homenaxe con Carlos, responsable, xunto a dúas socias, da librería Trama de Lugo dende 1997, e con Jorge, director e produtor co que leva desenvolvido moitos proxectos audiovisuais.

Un mundo que viviron dende pequenos e que sempre estivo moi presente nas súas vidas, pois seu pai era moi afeccionado á sétima arte e ata facía películas familiares en Super 8. "Non se nos ocorría nada máis a que dedicarnos, non foi unha decisión", di Pepe sobre un camiño que os levou a firmar proxectos coma a recoñecida serie Rapa, que tamén serviu de inspiración para a escultura dedicada aos irmáns Coira.

O mundo equino e o cinematográfico fúndense no deseño de María Guerrero que o escultor Marcos Ladra gravou nunha gran pedra de granito de Parga que sobresairá case 2,5 metros da terra.

Esta é a súa segunda obra no paseo, logo da dedicada a Pepe Chao -en colaboración con Sonia Ferreiro, do Peto Máxico-. "Desta vez pensaron en min porque a peza vai estar preto do muíño da Magdalena e eu vivín alí ata os 16 anos, miña avoa era a muiñeira", detalla o artífice do XVII Hectómetro Literario.