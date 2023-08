Xurxo Souto salienta nos Vilares "o orgullo" que supón ser da aldea, "o lugar que nos dá a vida"

"Labregos e labregas do mundo, unídevos! Vide celebrar a alegría, vide celebrar o amor á terra, vide celebrar esta gran fraternidade! Benvidas e benvidos aos Vilares!". Así comezaba o pregón de Xurxo Souto da XXXI Romaría Labrega Chaira, ou, como el mesmo dixo, "do orgullo da aldea".

"É o lugar de onde todas e todos procedemos, o que nos dá a vida, o que é o noso futuro", defendeu o pregoeiro, lamentando que tamén sexa un "territorio maltratado, esquecido, golpeado polo capitalismo salvaxe que só ve nel a posibilidade do negocio".

Souto, nun discurso no que involucrou ao público, reivindicou as raíces de todos os galegos nas aldeas, poñendo como exemplo os casos dos integrantes do grupo coruñés ao que pertenceu, Os Diplomáticos de Monte Alto, e criticou a falta de uso da propia palabra, substituída en moitas ocasións por "o rural". "Non coñezo ninguén que diga eu son do urbano", referendou nun discurso no que non podía faltar a música.

E é que os ritmos foron unha constante en toda a xornada, dende a vermú cos sons tradicionais de Na Casa Zoqueiro e os Varacuncas ata o serán con Pelepau e Pulpiño Viascón. E entre uns e outros bailes, houbo tempo para merendar en familia ou cos amigos, para descubrir os postos da III Mostra de Artesanía, que hoxe continúa, ou para gozar doutro dos grandes protagonistas, o mundo cabalar.

Se pola mañá máis de 70 xinetes e as súas monturas se xuntaban para facer unha ruta polas terras desta parroquia guitiricense dos Vilares, pola tarde chegaban a carreira e a xincana ecuestres, con premios para os mellores.

Mostra de Artesanía nos Vilares. C. PÉREZ

A romaría que promove a Asociación de Veciños, Cultural e Medioambiental dos Vilares e que, como incidía Souto, reivindica "o poder da aldea", vive hoxe a súa segunda e derradeira xornada, novamente cargadiña de actos. Ás 12.30 horas sae a III Marcha de Vehículos Antigos, na que se esperan máis dunha trintena de participantes que logo se concentrarán na carballeira do Cancelo, onde o grupo Trapeiros dos Vilares, que repetirá pola noite, amenizará a vermú xunto con Mekanica Rolling Band.

Xa pola tarde, será a quenda da romaría pequena, con Cé Orquestra Pantasma e unha festa da escuma, e a continuación recrearase unha malla. A partir das 20.00 horas, liscos e chourizos gratis e un sorteo sorpresa despedirán a cita ata o vindeiro agosto, mais resoarán os ecos das verbas de Souto: "Medre a aldea, medren Os Vilares!".