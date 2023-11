Xurxo Alonso repite como gañador no VI Certame de Poesía Torre de Caldaloba

O escritor Xurxo Alonso García, nado en Bos Aires e afincado en Vilagarcía de Arousa dende neno, repite como gañador do VI Certame de Poesía Torre de Caldaloba, convocado polo Concello de Cospeito e a Asociación Cultural e Recreativa de San Martiño de Pino, en colaboración con Culturalia GZ, e que nesta sexta edición recibiu máis dunha trintena de traballos.

Non deixedes na mesa nin leite nin pan foi a obra escollida polo xurado, que nesta ocasión estivo conformado por Armando Requeixo Cuba, Xosé Otero Canto e Maurizio Polsinelli, e cuxo gañador recibirá un premio de 1.500 euros en metálico, así como a publicación do seu poemario.

Os expertos valoraron moi positivamente a obra presentada por Xurxo Alonso, que xa se fixera co máximo galardón na segunda edición do certame, en 2019, destacando que o desta convocatoria é un traballo "onde a palabra xorde como unha fervenza que escorre polo regueiro da ausencia".

O certame concedía ademais un segundo galardón, que recaeu noutro vello coñecido, o mestre e poeta ourensán Paulino Peña Álvarez, que tamén se fixo con este mesmo premio na primeira convocatoria do certame, que gañaba Xesús Rábade Paredes, alá polo ano 2018.

Esta vez o xurado resaltou do poemario Vaira e Cristal, que tamén será publicado, o seu verso breve, que destaca "pola capacidade de entregar ao lector unha memoria aínda intacta de vivencias pasadas", grazas en gran medida "á eficacia dunha linguaxe culta e refinada", precisan os membros do xurado.

Acto en Pino

A entrega de premios desta sexta edición do Certame de Poesía Torre de Caldaloba celebrarase o vindeiro sábado, día 2 de decembro, ás 12.00 horas, no centro sociocultural municipal de San Martiño de Pino.

Así o adiantou o rexedor de Cospeito, Armando Castosa, quen se amosou moi agradecido pola ampla participación nun certame poético que "está consolidado" e que xa é "recoñecido en toda Galicia", manifestou.

"Que despois de seis edicións se presenten unha trintenta de traballos non está nada mal, e máis tendo en conta que hai participantes de toda Galicia", engadiu, recordando que a iniciativa é unha das "máis importantes do Concello" e non só premia "a creatividade literaria ou o uso da nosa lingua", senón que tamén axuda a poñer en valor "ese símbolo histórico" que é a torre.