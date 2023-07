Xuntar forzas: a arma para vencer na rapa

O rinchar das bestas, os berros dos aloitadores, as voces que animan dende fóra...unha mestura de sons que se están a converter na melodía habitual de cada xullo no monte da parroquia vilalbesa de Vilapedre.

O lugar no que na mañá de este sábado se deron cita 300 cabalos e arredor doutras 300 persoas para celebrar a segunda edición da Rapa das Bestas, unha cita que mantiñan marcada no calendario os que gozan dos cabalos, pero tamén os curiosos que se achegaron a coñecer as entrañas dunha rapa, aínda coa meteoroloxía en contra.

Participantes na rapa. NOEMÍ FERNÁNDEZ

E é que Finca Enxebreza, organizadora do evento, acumula con este dous anos de experiencia que foron suficientes para converter a festividade nunha data sinalada e achegar ao monte a aqueles que xa desfrutaron da rapa na primeira edición e aos que aproveitan a ocasión para vivir unha xornada de espectáculo, festa e emocións.

"Segue habendo moita xente e a organización cada vez vai a mellor", confesaba Laura Graña, unha rapaza que, acompañada da súa familia, repetiu na rapa e confirmou con esta segunda visita o éxito da celebración.

Á vez que Laura desfrutaba dende fóra do espectáculo ofrecido polos aloitadores e as bestas, no curro non se detiña o murmurio. Ao son dun "salta! Veña, dálle" animábanse uns a outros para abalanzarse sobre as bestas e loitar por manter o equilibrio.

Había quen non o conseguía pero botaba man da axuda dos seus compañeiros para vencer á besta e rematar cortándolle a crin. Un labor ao que axudaban tamén dende a manga pola que ían pasando os animais para alixeirar o proceso e desinfectalos.

O público non quitaba ollo. Ninguén quería perder o máis mínimo detalle. "É moi bonito, todo un espectáculo", explicaba Edita Castiñeira, unha moza á que a súa afinidade co mundo equino a levou por primeiro ano ata a rapa.

Ademais das bestas e dos garañóns, a comida campestre e a verbena convertéronse este sábado noutro aliciente para chamar a xente a desfrutar dunha xornada na que ver, comer, beber e bailar. Unha simbiose que levou a chairegos e foráneos ata Vilapedre. "Tamén hai xente doutros puntos de Galicia, de Pontevedra escoitei eu", confirmaba Laura Graña.

GRAVACIÓN. Pero non só foi unha sorpresa a diversidade dos puntos dos que chegaban os asistentes. Cando xa acumulaban dúas horas de traballo os aloitadores recibiron as indicacións dunha produtora audiovisual que se desprazou ata Vilapedre para gravar diversas tomas dun documental que se atopa en proceso de elaboración. Unha peza na que Xabier Paz, xerente de Finca Enxebreza, xa ten participado anteriormente e da que formarán parte distintos puntos de Galicia.