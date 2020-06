El Consello da Xunta ratificó este jueves el nuevo plan de actuación para consolidar el polo aeroespacial de Galicia, que tiene como epicentro el aeródromo de Rozas (Castro de Rei). La iniciativa supone la movilización de 160 millones en los próximos cinco años, con el objetivo de continuar trabajando para situar Galicia "como rexión líder no eido dos vehículos non tripulados".

Hasta 2025, la Xunta se plantea el reto de "transformar os resultados tecnolóxicos obtidos ata agora en desenvolvemento industrial e crecemento económico a longo prazo" a través del refuerzo de infraestructuras ya existentes, la consolidación de la industrialización de equipos y sistemas o el desarrollo de soluciones que permitan mejorar servicios.

"Seguir apostando por esta industria permitirá impulsar a cohesión territorial en Galicia, atraer o investimento de empresas líderes e favorecer a comercialización e internacionalización dos produtos e solucións de alta intensidade tecnolóxica desenvolvidos na comunidade", precisan. La Xunta mantendrá su apuesta por la colaboración público-privada, unha fórmula aplicada desde el inicio del proyecto en 2015, y que ha posibilitado trabajar con el Inta o las multinacionales Boeing, Babcock e Indra.

Una de las primeras actuaciones para determinar los nuevos pasos a dar dentro del polo aeroespacial de Rozas es la publicación de una nueva consulta pública el próximo martes, día 30. Esta propuesta está dirigida a empresas, centros de investigación o instituciones interesadas en colaborar con la Xunta en su objetivo de "empregar os vehículos non tripulados para a mellora dos servizos públicos".

El 30 de junio se publicará una consulta para conocer el interés de entes públicos y privados en el uso de vehículos no tripulados

El Consello da Xunta daba cuenta de esta convocatoria, que "ten un carácter estratéxico para seguir definindo o futuro do polo aeroespacial de Galicia e deste sector emerxente". La idea es recabar información sobre posibles estrategias de desarrollo de productos, servicios o soluciones que puedan derivar en colaboraciones público-privadas o conocer propuestas para crear aplicaciones "de cara a elaborar un mapa de demanda temperá tanto para o sector público como privado".

Familiarizarse con los retos del sector, identificar necesidades o descubrir el interés por un nuevo programa de Compra Privada de Innovación, así como detectar el interés de otras entidades nacionales o internacionales de colaborar con el polo, son otros de los objetivos de la consulta.

La principal novedad con respecto a otras convocatorias es que podrán participar empresas que estén en fase de industrialización de proyectos o prevean usar drones en sus operaciones -reparto de paquetería, transporte, etc-, o instituciones, para así crear una red de compradores públicos interesados en estas tecnologías.



Pruebas para compartir el espacio aéreo

Boeing presentó este jueves en el aeródromo de Rozas el nuevo Boeing SkyWay Lab, un proyecto que la multinacional desarrolla dentro del proyecto nacional Galicia SkyWay UTM y que aborda la gestión del tráfico aéreo con el objetivo de que en un futuro puedan convivir los vehículos tripulados y los no tripulados.



El laboratorio, que se encuentra en el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (Ciar), dispone de simuladores de vuelo de última generación que aprovechan datos e información de tráfico aéreo real y entornos igualmente reales, para realizar pruebas en distintos escenarios, testando así los posibles problemas, dificultades y soluciones pero sin riesgos, para hacer posible en el futuro la confluencia segura en un mismo espacio de las aeronaves tradicionales con los drones.



"Disponer de medios de modelado y simulación que nos permitan probar las tecnologías acotando los riesgos" es fundamental, aseguraba el director general de Boeing Research & Technology- Europe, José Enrique Román, satisfecho con los progresos del SkyWay, en el que llevan 18 meses trabajando y está a "dos o tres meses de terminar". Pese a reconocer haberse marcado "retos bien ambiciosos ", Román aseguró que "la experiencia no puede ser mejor" gracias a la implicación del Ciar y las firmas colaboradoras.



"Lo que ya tenemos aquí y lo que vamos a tener en los próximos años estoy seguro que va a hacer de Rozas un sitio único en el mundo", destacó en un acto de presentación en Rozas que también contó con la presencia del conselleiro de Industria, Francisco Conde, que no dudó en probar el funcionamiento del simulador.



Conde aseguró que es "un lujo", que Boeing, que participó en la fase de compra pública innovadora y destina diez millones al proyecto —cuatro propios, seis subvencionados—, apueste por Galicia y colabore con pymes locales, sobre todo con un proyecto que tiene "un elemento de transversalidad y universalidad" y que dota Rozas de un equipamiento tecnológico pionero y de futuro.



"Este es un acto que es un orgullo para todos", destacaba la responsable del Ciar, Neves Seoane, agradeciendo la implicación de las partes para desarrollar proyectos innovadores en el Ciar, "un centro de ensayo" que dispone de las infraestructuras y equipos necesarios para investigar e innovar.