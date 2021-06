La Xunta garantiza el bus a Guitiriz y Begonte a los estudiantes de Pígara

La Xunta de Galicia avanzó este miércoles que, de cara al próximo curso 2021/2022, pondrá en marcha ''novas liñas de autobús integrado para garantir o servizo de transporte público escolar aos escolares de Pígara que cursan os seus estudos en distintos centros educativos da contorna'', dando respuesta así a las demandas de las familias de esta parroquia guitiricense, que solicitaban contar con el bus para ir a los centros educativos de su municipio.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, avanzó que en septiembre comenzarán a operar estas nuevas rutas ''para facilitar os traslados de alumnado matriculado en centros educativos do concello de Guitiriz'', tanto en los colegios, Ceip Santo Estevo de Parga y Ceip Lagostelle, como en el IES Poeta Díaz Castro.

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade ''dá resposta ás necesidades de transporte escolar do alumnado de Pígara que cursa estudos obrigatorios de infantil, primaria e Eso nos centros da área'', precisan desde la Xunta, resolviendo las dudas planteadadas por las familias y el Concello de Guitiriz ante la falta de confirmación de un servicio al que entendían que tenían derecho.

Ayer mismo, la alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, incidía en que, tras el cierre del Ceip de Baamonde, ''ao redor de 15 familias fixeron a reserva de prazas dos seus fillos e fillas no Ceip Santo Estevo de Parga ou no Ceip Lagostelle'', y destacaba su situación de ''incerteza'', ya que aún no sabían si dispondrían de transporte, mientras que los matriculados en el Ceip Virxe do Corpiño de Begonte -donde el Concello y Educación unificaron la formación en el municipio begontés- ''si que o teñen''.

A este respecto, Arias también confirmó la ampliación del servicio que cubría al Ceip de Baamonde, que ahora ''estenderá o seu traxecto ata o colexio da capitalidade''. Aclaró además que la creación de una nueva línea desde Pígara al instituto de Guitiriz no implica la supresión de la existente al IES Río Miño de Rábade, que se mantiene operativa.

La puesta en marcha de esta línea responde a una demanda de varias familias de la parroquia. Tres de ellas, con hijos matriculados en primero de secundaria, asumieron este curso el elevado gasto -más de mil euros- de un servicio que tendría que ser gratuito para ellos, costeando un taxi.

A esta reclamación también se sumaba la familia de una alumna matriculada en BAC en Guitiriz, que ahora también podrá beneficiarse de la creación de esta ruta. De hecho, el delegado territorial incidió en que, pese a que la normativa vigente establece que los alumnos de BAC no tienen derecho a transporte escolar sin coste -por no ser enseñanza obligatoria-, sí pueden hacer uso de las líneas integradas ''de balde'', solicitando la Tarxeta Xente Nova, ''que a Xunta vén de estender a toda Galicia e que permite viaxar de xeito gratuíto a menores de 21 anos'', precisó.

La alcaldesa guitiricense agradeció que finalmente se haya dado solución ''á situación na que se atopaban tres familias desta parroquia que reivindicaban desde o ano 2019 o seu dereito a ter un transporte gratuíto para que os seus fillos e fillas se desprazasen ao IES Poeta Díaz Castro para cursar a Eso'', dijo, avanzando además que el Concello publicará próximamente ''unha liña de axudas que lles permitirá sufragar o 50% dos gastos ocasionados por non contar co servizo de transporte escolar no último curso''.