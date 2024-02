La Xunta financiará el futuro centro de día y residencia de A Pastoriza

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social e Xuventude, acordó esta semana financiar la instalación en la que se emplazará el futuro centro de día y residencia de A Pastoriza, un inmueble que se ubicará en terrenos municipales en el casco urbano de esta localidad chairega.

La titular de Política Social, Fabiola García, mantuvo una reunión con el regidor pastoricense, Darío Cabaneiro, y con el teniente de alcalde, Marcos García Lombardero, a la que también asistieron la presidenta de los populares lucenses, Elena Candia, y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias.

Durante el encuentro, los presentes abordaron algunos de los detalles del proyecto, que tendrá un coste de cerca de un millón de euros, repartidos en dos anualidades.

La idea es que la Xunta de Galicia sufrague de manera íntegra la construcción del nuevo edificio, que se levantará en una parcela de unos 5.600 metros cuadrados en una calle próxima a la casa consistorial y al Punto de Atención á Infancia (PAI) de A Pastoriza.

La instalación contará con un total de 40 plazas de atención diurna, a las que se sumarán otras 16 de atención residencial "para persoas maiores con dependencia recoñecida", explican desde la Xunta, incidiendo en que de esta manera se podrá "dar servizo a unha vintena de veciños que teñen que acudir a outras localidades para ser atendidos".

Así lo confirmó también el regidor, Darío Cabaneiro, quien aseguró que actualmente son 27 los mayores del municipio que se ven obligados a desplazarse para recibir atención, por lo que la apertura del futuro centro de día y residencia es algo "moi demandado" y "necesario", precisó.

Recreación del futuro centro de día y residencia de A Pastoriza. EP

Con esta dotación, además, el gobierno local dará cumplimiento a su promesa de que A Pastoriza cuente con un nuevo servicio de atención diurna para mayores, del que también podrán hacer uso los usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), según indicó el alcalde, que cree que de esta manera se podrá mejorar "a conciliación" de las familias.

Funcionamiento: en busca del mejor modelo de gestión

Una de las incógnitas que todavía no se han despejado es cómo se gestionará el futuro centro de día y residencia de A Pastoriza. El alcalde, Darío Cabaneiro, ha indicado que todavía no se ha tomado una decisión al respecto y que no se descarta iniciar una ronda de contactos, incluso con la Diputación Provincial de Lugo, para ver cuál es la mejor opción para la nueva instalación.

El futuro centro de día financiado por la Consellería de Política Social vendrá a sumarse a la residencia de mayores que ya está en funcionamiento en la parroquia pastoricense de Bretoña, y que se inauguró en diciembre de 2001. Actualmente, este centro está gestionado por la Fundación San Rosendo.

Tiene 77 plazas, de las cuales 57 son de residencia y 20 en apartamento.