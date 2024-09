La Xunta ejecutará mejoras en la LU-122 entre Paraxes y Lourenzá

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y el alcalde de A Pastoriza, Darío Cabaneiro, mantuvieron una reunión de trabajo para abordar las próximas actuaciones del Gobierno gallego en el municipio, entre las que se incluirán los trabajos de mejora de la LU-122 entre Paraxes y Lourenzá.

La actuación incluirá el refuerzo del firme y la mejora de la señalización horizontal en el vial. Se actuará en concreto en el tramo Paraxes-Cruz da Cancela, en una longitud de 20,12 kilómetros. Y se destinará un presupuesto de unos 570.000 euros.

El delegado territorial destacó "o esforzo do Goberno galego para manter as vías da súa titularidade nas mellores condicións e para garantir a seguridade viaria aos usuarios", además de la "importancia da coordinación entre as administracións autonómica e local para garantir a eficaz prestación dos servizos públicos, especialmente nos concellos rurais e con menor poboación".