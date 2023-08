La Xunta ejecuta la restauración ecológica de la Lagoa de Cospeito

La emblemática Lagoa de Cospeito ofrece en estas semanas una estampa muy poco común, con el agua desviada y máquinas socavando el terreno que antes sobrevolaban los patos. Como alguien apuntaba, "para facer hai que desfacer", y en ello está la Consellería de Medio Ambiente, que ejecuta el proyecto de restauración ecológica del humedal, al que destina cerca de 450.000 euros.

Desde la Xunta detallan que buena parte de las actuaciones previstas ya se han materializado, tales como la colocación de bolardos para evitar que los vehículos accedan a las sendas que bordean la laguna, la mejora del entorno del centro de interpretación y de los miradores de avifauna o la reposición de una pasarela.

También se han retirado árboles muertos, enfermos y caídos en el río Guisande y se han eliminado especies invasoras como el cerezo americano u otras consideradas exóticas en este entorno, como los rosales o los abedules ornamentales, además de llevarse a cabo tareas de desbroce de vegetación para mejorar la visibilidad y, sobre todo, en la superficie en la que se está actuando en la actualidad para ampliar la lámina de agua, que se ha desviado para favorecer estos trabajos.

Estos días se ejecutan las excavaciones para incrementar no solo la superficie de la laguna, sino también su profundidad. "Estase traballando a pleno rendemento na retirada de terra para ampliar a lámina de auga, que é unha das partes máis importantes do proxecto", confirmó el alcalde de Cospeito, Armando Castosa.

Además, se prevé restaurar las presas que sirven para regular la entrada de agua al humedal y que están deterioradas y se habilitará una nueva que permita regular la entrada de agua precisamente en la nueva zona que se amplía.

Las actuaciones se completarán con la instalación de nueva cartelería informativa y con el acondicionamiento de aquellos caminos que resulten deteriorados por la ejecución de las actuales obras, que permitirán a vecinos y visitantes disfrutar de la nueva fisonomía de la Lagoa de Cospeito antes de que acabe el presente año.

"Dende o Concello só podemos valorar de xeito moi positivo esta actuación, por tratarse dun espazo natural emblemático en Galicia", aseguró el regidor sobre esta importante intervención autonómica, que se enmarca en el proyecto Mil Ríos, a través del que se impulsan iniciativas de conservación de la biodiversidad y que se financia con cargo a fondos NextGeneration.

El plan de actuación para la laguna cuenta con la colaboración del Instituto da Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader), que asesora y supervisa unas actuaciones que persiguen un doble objetivo, tal y como reseñaba el regidor cospeités.

"Por unha banda, as obras incrementan as potencialidades medioambientais da lagoa e por outra, axudarán tamén a potenciar os recursos turísticos do municipio", concluyó Castosa.