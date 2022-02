La Xunta dice que 24 vacas de A Balsa deben sacrificarse al existir antecedentes

La Consellería do Medio Rural confirmó este viernes que en la campaña de 2022 "reaccionaron positivamente" a las pruebas de tubercolosis bovina "24 reses de dez explotacións diferentes na unidade epidemiolóxica da Balsa", en Muras. Precisó además que las vacas "reaccionantes ás probas oficiais de diagnóstico realizadas deben ser sacrificadas pola existencia de antecedentes da enfermidade" –en A Balsa hubo un brote en 2019 en el que se sacrificaron una treintena de cabezas y se vigiló a 700 de una veintena de ganaderías–, según "establece a normativa".

Desde la Xunta se incide en que el "sacrificio obrigatorio de animais é unha medida de control sanitario contemplada nos programa nacionais de erradicación", y se recuerda que Medio Rural "está aplicando as probas diagnósticas establecidas pola Unión Europea, o Laboratorio Europeo de Referencia para a Tuberculose e o Programa Nacional de Erradicación da Tuberculose Bovina". Se hace hincapié además en que la normativa recoge que "a proba de intradermotuberculinización é única no tempo e non pode ser obxecto de contraanálise", precisan, respondiendo así a las demandas de los ganaderos afectados.

Estos reclamaban más test para certificar la presencia de la enfermedad, al haberse dado casos de "falsos positivos", antes de verse obligados a sacrificar a sus animales, teniendo en cuenta el perjuicio económico que les supone, así como la posible "desconfianza do mercado" a la que aludía el Concello de Muras, que aprobó una moción para declarar el entorno zona gravemente afectada por una emergencia.

"O maior problema desta proba, nos rebaños con antecedentes, son os falsos negativos, non os falsos positivos", inciden desde Medio Rural, recordando que el sacrificio obligatorio es un medida de control sanitario que "dá dereito á indemnización ao titular dos animais". Así se recuerda que además del baremo que fija el Gobierno, Galicia tiene una línea de ayudas complementarias para la reposición de animales sacrificados obligatoriamente, convocada el día 22 y dotada de 125.000 euros. Medio Rural precisa además que los ganaderos perciben el dinero de la carne de los animales sacrificados en el matadero y el importe de los seguros suscritos.

La Xunta destaca que "o esforzo" de Administración, veterinarios y ganaderos ha permitido que la Comisión Europea declarase Galicia como "zona oficialmente libre de tuberculose bovina" al cumplir los requisitos establecidos por la normativa europea.