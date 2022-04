El Gobierno autonómico continúa con su firme apuesta por avanzar en el desarrollo del Polo Aeroespacial de Galicia, cuyo epicentro es el aeródromo de Rozas, en Castro de Rei, por lo que lleva este jueves al Consello da Xunta la aprobación de una nueva licitación de 6,5 millones de euros para la incorporación de tecnologías de sistemas no tripulados a los servicios públicos.

Concretamente, este dinero se destinará al desarrollo y adquisición de soluciones innovadoras aplicadas a emergencias sanitarias y sociales, así como a la gestión forestal y de los recursos marinos.

La idea de la Xunta es impulsar la compra inmediata de "solucións innovadoras moi próximas ao mercado", y, por lo tanto, "tecnoloxías que teñan a posibilidade de desenvolverse en menos de doce meses" —y que pueden partir de resultados intermedios del período anterior del Polo Aeroespacial de Galicia o de otros avances tecnológicos— para su incorporación a corto plazo a la cartera de servicios de la Administración autonómica.

Las soluciones innovadoras se incorporarán a la cartera de servicios del Gobierno gallego

La fórmula de la licitación, que se publicará en las próximas semanas en la plataforma de contratos, será la asociación para la innovación, un procedimiento que permite combinar investigación, innovación y contratación pública.

De esta forma, la Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través de la Axencia Galega de Innovación (Gain), consigue "mellorar a eficiencia dos servizos públicos" y, además, "validar, testar e ser o primeiro cliente das solucións e produtos desenvolvidos polas empresas e centros de coñecemento, permitíndolles a futuro un mellor posicionamento no mercado global e apoiando de forma específica ás pequenas e medianas empresas", explican desde la Xunta.

Los proyectos, que serán financiados a través de fondos de React-EU y fondos propios de la Administración gallega, deberán centrarse, en concreto, "no desenvolvemento e adquisición de solucións innovadoras por medio de vehículos non tripulados (UAVs) para a atención sanitaria urxente no Camiño de Santiago; a monitoraxe de zonas forestais para a prevención, extinción de incendios e restauración postincendios; a inspección e vixilancia pesqueira, marisqueira e acuícola; a localización de persoas extraviadas; e para a análise de poboacións de sementes de mexillón e especies cohabitantes", enumeran desde la Xunta.

Los nuevos proyectos irán encaminados a la atención sanitaria en el Camino, la monitorización forestal o la vigilancia pesquera

Con esta nueva licitación que se aprueba este jueves en el Consello da Xunta, el Polo Aeroespacial de Galicia continúa promoviendo la colaboración público-privada en el ámbito de la innovación y la industria, con el objetivo de "impulsar a participación fundamentalmente de pemes e dos centros de coñecemento no desenvolvemento de solucións innovadoras", indican desde la Administración autonómica.

2025. Galicia ya tiene en ejecución 84 millones de euros de fondos públicos en el Polo Aeroespacial, dentro de la nueva estrategia aprobada el pasado año y que aspira a movilizar 50 millones hasta 2025. Entre los proyectos que ya están en marcha, está la licitación para atraer a la comunidad entre cuatro y ocho empresas tractoras del sector para apoyar unos 80 proyectos de I+D.