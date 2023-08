La Xunta critica el cierre de la central y pide un concurso de reconversión

La Xunta de Galicia se ha mostrado crítica con el anuncio del cierre definitivo de la térmica de As Pontes, una autorización que el Gobierno hizo pública el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Administración autonómica recuerda que "sempre" defendió un modelo de transición energética "ordenada, garantista, sustentable e respectuosa co medio ambiente" y que contemple "o peche das centrais térmicas garantindo o mix enerxético e ofrecendo certezas a todos os sectores afectados".

"Co anuncio da autorización do peche completo estamos ante un novo capítulo dunha transición enerxética do Goberno central totalmente improvisada", dicen, defendiendo que la transformación se hará bien "cando se convoque un concurso que garanta o proceso de reindustrialización e reconversión".

"Xa é hora de que o Goberno actúe con sentidiño e con transparencia e que explique cal é o contexto no que se vai a levar dito proceso de transición", piden desde la Xunta, exigiendo una serie de "certezas".

A nivel laboral tanto para los trabajadores de la planta como de las auxiliares y transportistas y sobre plazos para la implantación definitiva de las energías renovables. También piden claridad en la disponibilidad de potencia de evacuación y en la viabilidad del resto de proyectos.