La Xunta crea seis plazas públicas más en el Hospital Asilo y alcanza las 30

La Xunta ampliará la cobertura residencial que ofrece en Vilalba con la creación de seis plazas públicas más en el Hospital Asilo, que se sumarán a las 24 ya existentes, alcanzando las 30. Así lo anunció este sábado la conselleira de Política Social, Fabiola García, en una visita a las instalaciones de la residencia de personas mayores.

"A Fundación Hospital Asilo de Vilalba é un centro de referencia en toda a comarca", destacó la responsable autonómica, cuyo departamento destinará 546.000 euros a sufragar esta treintena de plazas, que forman parte de las más de 14.000 existentes en la actualidad en Galicia.

Esta aportación de Política Social se refuerza además con otra partida de 160.000 euros -cubierta con la orden de ayudas que se financian con la casilla del IRPF- "para renovar e mellorar o confort de todas as habitacións, para que os maiores se sintan cada vez máis cómodos", apuntó García, incidiendo en que el objetivo de estas y otras actuaciones es lograr que las personas mayores "se sintan nos centros residenciais coma na súa propia casa".

La conselleira fue recibida por integrantes del Padroado da Fundación Hospital Asilo de Vilalba -su presidente, Carlos Zoilo López Eimil, no pudo asistir- y del equipo directivo de la residencia, que le detallaron los distintos proyectos que tienen en marcha, agradeciendo tanto la visita como su disposición para escuchar sus demandas y necesidades.

"Aquí estamos traballando sete do padroado, intentando mellorar constantemente a atención", indicó Jesús Pérez, vicepresidente del patronato, que precisó que el hecho de que se trate de un edificio centenario implica que las estructuras sean "custosas de modificar". En un recorrido por el centro, García pudo conocer las últimas mejoras, así como el proyecto, presupuestado en dos millones, para crear un nuevo pabellón residencial que se preveía costear con fondos Next Generation, una ayuda que no han obtenido.

La conselleira pudo también conocer de primera mano las sensaciones de los usuarios, con los que intercambió impresiones en el comedor. Allí, por ejemplo, conoció a Nicasia, que a sus 102 años es la residente de mayor edad, o a Manuel, quien lleva casi medio siglo en la residencia vilalbesa.