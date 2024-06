La Xunta convoca la Mesa de As Pontes ante las presiones de los sindicatos

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, convocó este viernes una reunión de trabajo de la Mesa para el impulso de la actividad económica de As Pontes que se celebrará el próximo martes 11, a las 18.00 horas, en San Caetano.

El anuncio se realizó menos de una hora después de que se hiciera pública la convocatoria de la CIG, UGT y CC.OO. de una movilización para el día 13 "ante os incumprimentos de Endesa e a pasividade das administracións".

Los sindicatos organizaron la protesta, que tendrá lugar en la Praza do Carme a las 20.00 horas, también para reclamar la "convocatoria inmediata" de la citada mesa. Argumentan que esta no se reunía desde el pasado mes de noviembre "malia as solicitudes reiteradas dos sindicatos e a situación límite da localidade". Pese a la citación posterior de la Xunta, el acto reivindicativo se mantiene.

Continuidad laboral

Las tres formaciones demandan a las administraciones que se realice un seguimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre y que se obligue a Endesa a cumplirlos.

Afirman que la empresa "rompeu o compromiso de continuidade" por el que los trabajadores que están realizando las tareas de predesmantelamiento continuarían también en la siguiente fase para desmontar la central térmica pontesa sin pasar por el paro, ya que estos serán despedidos el próximo día 15.

Desde la Consellería de Economía e Industria explican que el objetivo de la reunión —a la que están convocados representantes sindicales, de las administraciones local y autonómica y de Endesa— es "abordar o estado no que se encontra nestes momentos o plan de traballo das tarefas de desmantelamento da térmica pontesa que están a piques de comezar".

También "acadar garantías de continuidade laboral" para los trabajadores de las empresas auxiliares que deberán acometer el cronograma de acciones acordado para los próximos meses.

Retrasos en los trámites

Actualmente, alrededor de medio centenar de personas —llegó a haber al principio unas 90— trabaja en la fase final del predesmantelamiento de la central pontesa. Para ello, se contó con trabajadores de las empresas auxiliares, con un contrato que tenía una duración inicial de cuatro meses, que se alargó hasta los seis con el objetivo por parte de Endesa de dar tiempo a tener listos los trámites administrativos para la siguiente fase.

Para las tareas actuales no es necesaria una licencia adicional, sino que sirve la de operación y mantenimiento que ya tenían estas instalaciones. No es así en el caso del desmantelamiento, que requiere de un proyecto propio con sus correspondientes informes sectoriales de la Xunta y la licencia de obra municipal.

El contrato de los trabajos previos finaliza el 15 de junio y, al no haber autorización para seguir con las obras, la continuidad de la plantilla no es posible, de ahí que los sindicatos reclamen también el seguimiento "do estado das licenzas e permisos".

Respecto a los trámites administrativos correspondientes a la Xunta, la idea es comunicar en la reunión de la Mesa del próximo martes que ya está todo listo, según fuentes de la consellería.

Otros proyectos

María Jesús Lorenzana insistió en la "necesidade de acompasar as tarefas de desmantelamento da central térmica cos proxectos industriais e enerxéticos nos que se está traballando" desde la Xunta, como los de H2Pole, Sentury Tire o Ence, y sobre los que los sindicatos también pedirán explicaciones.

"Entendemos que todo é fume. A realidade é que nas Pontes está a haber unha desindustrialización importante e cómpre responder nas rúas", critican los sindicatos.