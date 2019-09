La Xunta continúa con el plan de cerrar la estación de autobuses de Vilalba

La Xunta de Galicia continúa con el plan de poner fin a la estación de autobuses de Vilalba tal y como se la conoce debido al "abandono –no llega a los 30 usuarios por día–, degradación y okupación del edificio", y contemplan la instalación de dos marquesinas en el exterior, una actuación que reflejan en el proyecto que prevén "desarrollar en los próximos meses".

Desde el gobierno autonómico afirman que, estando "en conversaciones" con la anterior corporación municipal, "hemos retomado el asunto con la actual", la cual, segundo la Xunta, "se ha mostrado a favor de la actuación" y "ha aceptado, también, asumir la titularidad del edificio para destinarlo a un uso municipal o social" todavía "sin determinar".

Por su parte, desde el Concello apuntan que valorarán "cuál es el mejor intercambio de titularidad", que "no hay nada cerrado" y que aún toca "estudiar proyectos con toda la corporación", ya que se trata de un asunto con el "suficiente calado como para ser consensuado entre todos". No obstante, la regidora, Elba Veleiro, afirma que la propuesta de la Xunta les pareció "razonable", aunque no se consideró que fuera esa la idea definitiva.

Veleiro también informó que, de llevarse a cabo la colocación de las marquesinas, sería preciso instalar aseos para que la estación no pase a ser una simple parada de buses.

En el próximo mes de octubre "trataremos el tema", aunque desde el gobierno local ya avanzan que hay "otros temas más prioritarios".